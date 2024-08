- Annunciata la lista degli ospiti dell'edizione di agosto

Giovanni Zarrella (46) torna con un mix di artisti. Il 24 agosto alle 20:15, presenterà di nuovo il suo "Giovanni Zarrella Show". La ZDF ha ora rivelato l'elenco completo degli ospiti per lo show del sabato sera. Accanto ai classici della schlager come Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier o Nino de Angelo, troverete Pietro Lombardi (32) e Shirin David (29).

Shirin David - Attualmente il più grande artista solista in Germania

Shirin David potrebbe sembrare fuori posto nello show, ma con il suo nuovo singolo "Bauch Beine Po" ha appena conquistato la vetta delle classifiche, battendo un record e diventando l'artista solista più di successo in Germania al momento.

Ci saranno anche le prime TV di Lombardi e Andrea Berg, oltre a Roland Kaiser e Maite Kelly che celebreranno il 10° anniversario del loro duetto "Why didn't you say no". Si uniranno alla festa anche Sonia Liebing, Marina Marx, Ramon Roselly, la star cult Olaf der Flipper e la newcomer Jenice.

Il cantante di partito Vincent Gross (27) farà la sua prima apparizione al "Giovanni Zarrella Show", insieme al duo Neonlight feat. DJ Herzbeat per scaldare il pubblico. Bodo Wartke (47) si unirà all'ospite Zarrella per una versione del suo rap tongue twister "Barbara's rhubarb" e fenomeno mondiale di internet.

Lou Bega e Alphaville festeggiano anniversari

Oltre a "Why didn't you say no", ci sono altri anniversari da festeggiare. Lou Bega (49) eseguirà il suo successo "Mambo No. 5", che è stato in playlist per 25 anni. Il gruppo Alphaville festeggerà il loro 50° anniversario con i loro più grandi successi "Big in Japan" e "Forever Young".

La ZDF ha rivelato un elenco diversificato di ospiti per lo show di Giovanni Zarrella, tra cui l'attuale artista solista più di successo in Germania, Shirin David, insieme al suo collega di classifica Pietro Lombardi. [L'elenco degli ospiti include] Shirin David, Pietro Lombardi, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Nino de Angelo, prime TV di Lombardi e Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Sonia Liebing, Marina Marx, Ramon Roselly, la star cult Olaf der Flipper e la newcomer Jenice.

Leggi anche: