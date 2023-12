Annullato il torneo di tennis di Wimbledon a causa della pandemia di coronavirus

Il grande slam su erba avrebbe dovuto iniziare il 29 giugno, ma è stato deciso di annullare l'evento per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale.

Il numero di casi confermati ha continuato a crescere nel Regno Unito, con il governo che ha attuato misure di blocco in tutto il Paese.

L'All England Club (AELTC), organizzatore del torneo, ha tenuto una riunione d'emergenza mercoledì per discutere le possibili opzioni prima di dare l'annuncio.

"Questa è una decisione che non abbiamo preso alla leggera, e lo abbiamo fatto con il massimo riguardo per la salute pubblica e il benessere di tutti coloro che si uniscono per realizzare Wimbledon", ha dichiarato il presidente dell'AELTC Ian Hewitt.

"Ci ha pesato molto il fatto che l'organizzazione dei Campionati sia stata interrotta in precedenza solo da guerre mondiali ma, dopo aver preso in considerazione tutti gli scenari, crediamo che la decisione di cancellare i Campionati di quest'anno sia la misura della crisi globale".

"E concentrarci invece su come utilizzare l'ampiezza delle risorse di Wimbledon per aiutare coloro che vivono nelle nostre comunità locali e non solo. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati e continuano ad essere colpiti da questi tempi senza precedenti".

La 134ª edizione del torneo si svolgerà invece dal 28 giugno all'11 luglio 2021.

L'AELTC aveva già escluso la possibilità di giocare il torneo a porte chiuse e aveva detto che rimandare il torneo sarebbe stato difficile vista la breve finestra disponibile per il tennis su erba.

Le stelle del tennis hanno reagito rapidamente alla notizia, con il 20 volte vincitore del Grande Slam Roger Federer che ha dichiarato su Twitter di essere "devastato".

Allo stesso modo, la 23 volte vincitrice del Grande Slam Serena Williams ha scritto su Twitter di essere "scossa" dalla notizia.

Nella dichiarazione di mercoledì, gli organizzatori hanno affermato che gli sforzi saranno ora rivolti ad aiutare la risposta all'emergenza e a sostenere coloro che combattono la diffusione del virus.

"Abbiamo iniziato a distribuire attrezzature mediche e offerto l'uso delle nostre strutture all'NHS e alla London Resilience Partnership, l'insieme di agenzie che a Londra combattono la battaglia contro il Covid-19", si legge nel comunicato.

"Stiamo collaborando con le autorità locali di Merton e Wandsworth, in particolare per la distribuzione di cibo, e stiamo distribuendo scorte alimentari attraverso la nostra partnership con City Harvest".

Cosa succederà al tennis?

L'Open di Francia, che doveva iniziare il 18 maggio, è già stato posticipato a settembre, mentre tutto il tennis professionistico è stato sospeso fino a nuovo ordine.

Rimangono ancora dubbi sulla possibilità che gli US Open si svolgano. Il torneo di New York dovrebbe iniziare il 24 agosto, ma gli organizzatori affermano che stanno monitorando la situazione.

"In questo momento l'USTA intende ancora ospitare gli US Open come da programma e continua a perfezionare i piani per lo svolgimento del torneo", si legge in un comunicato.

"L'USTA sta monitorando attentamente la rapida evoluzione dell'ambiente che circonda la pandemia di Covid-19 e si sta preparando a tutte le evenienze".

Lo sport è stato gravemente colpito dalla pandemia globale. Anche le Olimpiadi, che si sarebbero dovute tenere a Tokyo quest'estate, sono state rinviate.

