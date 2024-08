- Annullato il concerto di Swift a Vienna: pericolo per Adele a Monaco?

A seguito del fallito attentato terroristico a un concerto di Taylor Swift a Vienna, la polizia di Monaco non vede un aumento del rischio per i prossimi concerti di Adele. "Certo, questo viene considerato nella nostra valutazione del rischio. Stiamo costantemente revisionando la situazione e, se dovesse emergere qualcosa di concreto, reagiremo di certo", ha dichiarato un portavoce della polizia di Monaco. Tuttavia, al momento non c'è alcuna minaccia concreta.

"Stiamo già", ha aggiunto il portavoce. "A causa della situazione politica globale, abbiamo avuto un livello di minaccia astratta aumentato per grandi eventi e raduni da qualche tempo."

A Monaco, la pop star britannica Adele terrà un totale di dieci concerti ad agosto in uno stadio temporaneo progettato appositamente per lei, con 73.000 posti a sedere. I prossimi concerti sono previsti per questo venerdì e sabato (9/10 agosto).

A Vienna, un 19enne islamista ha dichiarato di voler causare un bagno di sangue intorno a un concerto di Taylor Swift. Il simpatizzante dell'IS ha confessato pienamente dopo il suo arresto. È stato fermato anche un 17enne.

Il piano del duo era di uccidere un gran numero di persone con esplosivi e coltelli il giovedì o il venerdì. Dopo il loro arresto, il promoter ha annullato i tre concerti di Swift a Vienna, previsti per l'8-10 agosto, come misura precauzionale.

La polizia di Monaco ha dichiarato che la valutazione del rischio per i concerti di Adele tiene conto della situazione seguita al fallito attentato terroristico e che sono preparati a rispondere se necessario. Alla luce della situazione politica globale, la Commissione ha mantenuto un livello di minaccia aumentato per grandi eventi a Monaco.

