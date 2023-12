Annullati il Gran Premio d'Australia di F1 e la gara di MotoGP del 2021

Il Gran Premio d'Australia è stato cancellato per il secondo anno consecutivo: il 21° appuntamento del campionato di Formula Uno è stato vittima dei rigidi controlli alle frontiere del Paese, hanno dichiarato martedì gli organizzatori.

"Siamo spiacenti di annunciare che il Gran Premio d'Australia 2021 è stato cancellato a causa delle restrizioni e delle sfide logistiche legate alla pandemia COVID-19 in corso", hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato sulla gara del 21 novembre.

Anche la tappa australiana del campionato mondiale di MotoGP, in programma a Phillip Island il 24 ottobre, è stata annullata per il secondo anno consecutivo.

"La pandemia COVID-19 in corso, le complicazioni di viaggio e le restrizioni logistiche che ne derivano non hanno permesso di confermare la fattibilità dell'evento in questo momento, che pertanto non sarà inserito nel calendario 2021", hanno dichiarato gli organizzatori.

