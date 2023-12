I punti salienti della storia

Annika Sorenstam: La grande del golf combatte gli stereotipi di genere nella progettazione dei campi da golf

Sorenstam parla con il programma Living Golf della CNN

Affronta gli stereotipi di genere nella progettazione dei campi da golf

La svedese continua a far crescere il "marchio ANNIKA".

La lezione più grande: "imparare a dire di no

Nel maggio 2003, non contenta di essere la migliore golfista donna del pianeta, l'allora 32enne svedese rischiò la sua reputazione per affrontare il sesso opposto al Colonial Invitational di Fort Worth, in Texas - la prima donna a competere sul PGA Tour in 58 anni.

Quella settimana non superò il taglio, ma questo rimane uno dei momenti più importanti della sua carriera e probabilmente l'ha catapultata nella coscienza pubblica più di tutte le sue 93 vittorie in carriera.

Quattordici anni dopo, Sorenstam si è ritirata, ma sta costruendo una carriera di successo come donna d'affari e imprenditrice e continua a sfidare lo status quo in quello che ha scoperto essere un ambiente altrettanto dominato dagli uomini, quello della progettazione dei campi da golf.

Ti farei giocare ovunque e in qualsiasi momento

"È stata più dura di quanto pensassi", ha detto Sorenstam a Shane O'Donoghue della CNN Living Golf.

"Essendo una donna, quando fanno il mio nome come candidata progettista molte volte dicono: 'oh, beh, allora questo percorso sarà corto e facile'".

"Non so da dove venga. Credo che abbiano un'idea predeterminata delle donne che progettano percorsi più brevi, ma non è quello che mi viene in mente.

"Mi considero, ovviamente, una donna, ma sono anche una giocatrice di golf e sento di poter giocare su qualsiasi campo là fuori e credo che forse il mio meccanismo di difesa sia: 'Ehi, ti giocherei ovunque, in qualsiasi momento e poi possiamo andare avanti'".

Sorenstam ha progettato tre campi in diverse parti del mondo e, a prima vista, non li si potrebbe certo definire "corti e facili". Il Mission Hills di Shenzhen, in Cina, misura 6.703 iarde e il suo campo Euphoria in Sudafrica supera le 7.000 iarde.

La Sorenstam afferma che i suoi campi sono costruiti in modo tale che i golfisti di qualsiasi abilità, età o sesso possano goderne.

"Se vogliamo far crescere questo gioco, deve essere più accessibile per i giovani e le donne", dice Sorenstam, che di recente ha capitanato il Team Europe alla Solheim Cup 2017.

Questo significa avere tee alternativi, ma anche assicurarsi di avere campi che possano soddisfare i campioni e i battitori lunghi".

"Credo che per molto tempo la gente abbia voluto solo campi da campionato, e per me questo è un atteggiamento di corto respiro. Prima o poi finiremo il terreno, non si possono costruire campi da 7.600 o 7.800 yard, non funzionerà, dobbiamo trovare modi alternativi per rendere questo gioco divertente.

"Penso che il gioco sia troppo difficile e che allontani le persone. Non dovrebbe essere una questione di genere".

La progettazione dei campi è solo una parte del marchio ANNIKA, che funge da ombrello per tutti gli aspetti della sua fiorente attività, tra cui la linea di abbigliamento di Sorenstam, il lavoro della fondazione, l'accademia di golf e diversi tornei giovanili.

Ero determinata ad avere successo

Il suo nome ha un grande peso e, alla fine di ogni stagione, la LPGA assegna il Rolex ANNIKA Major Award alla giocatrice con il record più eccezionale in tutti e cinque i major.

La 46enne è certamente la prima golfista e probabilmente l'unica atleta di qualsiasi sport a trasformare il proprio nome in un marchio davvero globale dopo il ritiro.

"Quando stavo pensando al prossimo passo della mia carriera, abbiamo deciso di fare questo piccolo sondaggio", ha detto Sorenstam, che si è ritirata quasi dieci anni fa ma che dice di essere più impegnata che mai.

Abbiamo chiesto alla gente di nominare gli atleti maschi che hanno costruito un marchio e tutte le persone per strada potevano fare 10 o 15 nomi, ma non potevano farlo con le donne, perché spesso vengono in mente grandi atleti, ma non necessariamente costruttori di marchi".

Mi sono detto: "Qual è la differenza? Perché non posso fare qualcosa come ha fatto Greg Norman? Perché non posso fare qualcosa come Jack Nicklaus o John Elway o Magic Johnson o chiunque altro?".

"Quindi, sì, credo che sia diventata una sfida per me ed ero determinata ad avere successo".

Sebbene abbia ereditato una parte del suo fiuto per gli affari dal padre Tom, dirigente IBM in pensione, Sorenstam ha rivelato di aver acquisito la maggior parte delle sue conoscenze semplicemente emulando le persone di successo che ammirava e circondandosi di un comitato consultivo che la aiutasse a prendere decisioni.

"Ho semplicemente guardato e imparato, proprio come ho fatto con il golf", ha detto Sorenstam, che ha vinto 10 campionati major in 16 anni di carriera. Prima donna a realizzare un round di 59, ha anche accumulato più di 22 milioni di dollari in premi, più di qualsiasi altra giocatrice nella storia.

"Molto ha a che fare con il 59, con l'essere un'apripista in questo senso e poi anche con il giocare con gli uomini e con il non aver paura delle sfide, quindi mettere insieme il marchio è stato un misto di Annika campionessa e poi anche di donna, madre, persona innovativa e cercare di metterli insieme".

Sa come prendersi cura del suo marchio

Il marchio ANNIKA è gestito da un piccolo team di persone, tra cui il marito di Sorenstam, Mike McGee, che è amministratore delegato e descrive la moglie come "molto corretta negli affari". Lei e il marito hanno due figli, Ava di otto anni e Will di sei.

La strategia di Sorenstam è di non espandere troppo l'attività perché vuole mantenere un approccio pratico e non vuole che gli standard si abbassino.

Ha dichiarato a Living Golf della CNN che la sua più grande lezione negli ultimi dieci anni è stata "imparare a dire di no".

"Tutto deve essere in linea con ciò che rappresento", afferma.

Per me è molto importante avere il mio piede e la mia mano per dare quella sensazione di autenticità, quindi cerco di dare il meglio di me e, se non si adatta, non fa parte dell'accordo".

"Mi piace fissare l'asticella in alto, le mie aspettative sono molto alte e questo è ciò che vogliamo ottenere in tutte le cose che faccio".

Non ho rallentato per niente

Gary Player, nove volte vincitore di major e leggenda del gioco maschile, è un grande ammiratore del modo in cui Sorenstam si comporta e la descrive come "una grande collaboratrice" che "sa davvero come prendersi cura del suo marchio".

E la Sorenstam, che lavora anche come analista per la copertura dei campionati maggiori della LPGA da parte della NBC, sembra essere pienamente intenzionata a "curare" quel marchio anche in futuro.

La sua apparizione sul PGA Tour nel 2003 ha fatto aumentare del 44% gli ascolti televisivi del gioco femminile, quindi che ne dite di affrontare di nuovo gli uomini sul Senior Tour?

"No, no", dice. "Per quanto riguarda il golf, sono abbastanza felice e molto soddisfatta dei risultati ottenuti e non ho il desiderio di mettermi alla prova.

"Ma per quanto riguarda la mia attività, non ho affatto rallentato".

