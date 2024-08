- Annette Frier ed Edin Hasanovic nel The Ultimate Dinner Show

Personaggi di spicco guideranno una serie unica di intrattenimento ProSeven come creatori dello spettacolo - e sono stati annunciati i nomi che si uniranno ai fratelli Kaulitz. Gli attori Annette Frier ("Merz gegen Merz") e Edin Hasanovic ("Im Westen nichts Neues") si trasformeranno in mini-inventori di spettacoli, come annunciato da ProSeven.

Il concetto: I concetti immaginativi e umoristici per questi mini-spettacoli derivano dalle menti giovani. Il pubblico in studio farà da giudice, decidendo il vincitore della serata "Superduper Show".

"Preparatevi per un viaggio pazzesco!"

Si è diffusa la notizia che i musicisti e conduttori del podcast Bill e Tom Kaulitz (Tokio Hotel) avrebbero fatto parte del team creativo, ed è ora ufficiale che Katrin Bauerfeind guiderà e condurrà il nuovo programma. Bill Kaulitz garantisce uno spettacolo emozionante: "Sono stato un cavallo da circo per un po', e una volta che parto, non mi fermo più. La migliore crew scombinata che abbia mai riunito - conquisteremo ogni trofeo 'Superduper Show'. Allacciate le cinture, sarà selvaggio!"

Annette Frier paragona lo spettacolo a una festa di compleanno per bambini, ma in modo divertente. "Curiosità: E ci sono anche premi, anche se non è il tuo compleanno. Preparatevi a giochi, balli, canti e un po' di 'boom!'"

Altri celebrità, tra cui i musicisti Bill e Tom Kaulitz, contribuiranno anche alla serie di intrattenimento ProSeven. I mini-spettacoli unici comprenderanno anche invenzioni di altri individui, tra cui gli attori Annette Frier e Edin Hasanovic.

