Annett Kaufmann è disperata, i suoi colleghi piangono incontrollabilmente.

Nella finale per il bronzo alle Olimpiadi, la squadra femminile tedesca di ping pong scende in campo come sfavorita. Ma queste aspettative non si realizzano. In parte perché la straordinaria Annett Kaufmann, che aveva impressionato fino a quel momento, questa volta non è al top. Alla fine, subiscono una rapida sconfitta contro la Corea del Sud.

La squadra femminile tedesca di ping pong sognava una medaglia nella finale per il bronzo. Il loro avversario era la Corea del Sud, che si è dimostrata troppo forte sin dalle prime battute di sabato mattina. La squadra, guidata dalla 18enne Annett Kaufmann, perde 0-3. Kaufmann, che aveva vinto tutte le sue partite precedenti, raggiunge i suoi limiti. Inizia malissimo contro Lee Eunhye, che detta il tono per il resto della partita. Non riesce mai a trovare il suo ritmo.

"È difficile in questo momento," ha detto Kaufmann con le lacrime agli occhi dopo la partita. "Ma quando torno a casa e ho una pausa dal ping pong, posso vedere anche il lato positivo. Ma la delusione è grande." L'allenatore Tamara Boros è "davvero orgogliosa delle ragazze. Il quarto posto è già un buon risultato per noi." L'intera squadra ha pianto durante l'intervista di ARD, con Kaufmann come unica in grado di parlare.

Nei giorni precedenti, la 18enne Kaufmann aveva affascinato con tiri magici e un gioco senza paura. La sua compagna di squadra Shan Xiaona era stupita: "È un miracolo, davvero. È ai suoi primi Giochi Olimpici e sta giocando così bene a 18 anni." Ma contro Lee Eunhye, era lontana dalla forma che l'aveva resa un punto di riferimento nell'Arena Paris Sud 4 insieme al giovane prodigio francese Felix Lebrun. Ha faticato con il servizio della numero 44 del mondo e sembrava sempre più persa. Durante un time-out, ha reagito disperatamente ai consigli delle sue compagne di squadra, ma niente funzionava.

Doppio errore causa una grande sorpresa

È stato lo stesso nel singolo finale. La squadra tedesca, con la sostituzione dell'infortunata Shan Xiaona, non è stata in grado di contrastare Jeon Jihee, che ha vinto 3-0. Jeon Jihee ha assicurato la prima medaglia olimpica per la squadra femminile sudcoreana di ping pong dal 2008 con la sua prestazione pulita.

All'inizio del doppio, insieme a Yuan Wan, Shan Xiaona stava giocando bene. Dopo una dura lotta, hanno perso contro le favorite, recuperando da uno svantaggio di 0-2 e anche salvando un punto. È stato amaro: nel gioco decisivo, erano in vantaggio 7-4, ma poi hanno commesso alcuni errori facili, permettendo alle sudcoreane di diventare di nuovo sicure e aggressive.

Prima volta senza medaglia dal 2004

L'ultima volta che una squadra femminile tedesca ha vinto una medaglia alle Olimpiadi è stato nel 2016 a Rio de Janeiro, quando hanno vinto l'argento. Nonostante questo, raggiungere la finale per il bronzo è stato comunque un successo, superando ostacoli severi. Nina Mittelham, la giocatrice tedesca meglio classificata al mondo al 17º posto, ha dovuto rinunciare alla competizione individuale a Parigi a causa di un infortunio alla colonna vertebrale. La giocatrice di punta e specialista difensiva Ying Han non ha potuto partecipare a causa di un infortunio al tendine d'Achille. Shan ha giocato con un infortunio alla colonna vertebrale.

La Federazione Tedesca di Ping Pong conclude i Giochi Estivi di Parigi senza medaglie, cosa che non accadeva dal 2004 ad Atene. Inoltre, la carriera internazionale di Timo Boll giunge al termine. La sua partita contro il svedese Anton Källberg negli ottavi di finale della gara a squadre è stata la sua ultima apparizione sul grande palcoscenico.

La squadra femminile tedesca di ping pong aveva pianificato di festeggiare una medaglia a Parigi, ma la forza della Corea del Sud nella finale per il bronzo è stata travolgente. Nonostante la straordinaria prestazione di Annett Kaufmann nelle partite precedenti, ha faticato contro Lee Eunhye a Parigi, senza riuscire a replicare la sua forma precedente.

