Annett Kaufmann di livello mondiale sta facendo diventare realtà i suoi ultimi sogni.

Entra nella squadra di ping pong solo a causa dell'infortunio di Nina Mittelham, ma poi Annett Kaufmann si distingue alle Olimpiadi. Nella semifinale, fatica a credere al proprio successo, ma non è abbastanza. La squadra femminile tedesca punta all'oro.

Nonostante un'altra prestazione eccezionale della debuttante olimpica Annett Kaufmann, la squadra femminile tedesca di ping pong non è riuscita a raggiungere la finale nella gara a squadre. Kaufmann, Yuan Wan e Shan Xiaona hanno dovuto accontentarsi di una sconfitta per 1-3 contro la favorita Giappone nella semifinale. La Germania affronterà la Corea del Sud nella finale per il bronzo sabato alle 10:00, che ha perso per 0-3 contro la favorita numero uno Cina nella seconda semifinale.

Il Giappone proverà a interrompere la supremazia della Cina nella finale successiva. La Cina ha vinto tutti gli eventi a squadre di ping pong alle Olimpiadi dal 2008, sia maschili che femminili.

La straordinaria prestazione di Kaufmann non è bastata per sconfiggere il Giappone. L'18enne ha vinto il primo singolo contro Miwa Harimoto, l'ottava del mondo, 3-0, mostrando un livello mondiale. Dopo la sua quinta vittoria nella quinta partita della gara a squadre, la teenager si è coperta il viso con entrambe le mani per lo stupore. La giocatrice di SV DJK Kolbermoor aveva recentemente sostituito il posto vacante di Ying Han solo poche settimane prima delle Olimpiadi.

Timo Boll, la leggenda del ping pong che si è ritirato dalle competizioni internazionali dopo la sconfitta nei quarti di finale maschili contro la Svezia, aveva già parlato di una sorpresa prima del primo servizio. Una vittoria contro il Giappone sarebbe stata "probabilmente la più grande sorpresa delle Olimpiadi", ha detto Boll.

Raggiungere le semifinali è già stato un grande risultato per la squadra femminile indebolita. Nina Mittelham, la giocatrice tedesca meglio classificata nei ranking del mondo, era ancora assente a causa di un infortunio alla colonna vertebrale subìto nella sua uscita al secondo turno nella gara individuale a Parigi. Ying Han, un'altra giocatrice tedesca di alto livello, non è potuta partire per Parigi a causa di un infortunio al tendine d'Achille.

