Annett Kaufmann di livello mondiale risveglia solo brevemente i suoi ultimi sogni.

Entra nella squadra di ping pong solo a causa dell'infortunio di Nina Mittelham, ma poi Annett Kaufmann gioca sensazionalmente alle Olimpiadi. Nella semifinale, fatica a credere al suo successo, ma non basta. Le tedesche lottano per il bronzo.

Nonostante un'altra prestazione eccezionale dell'esordiente olimpica Annett Kaufmann, la squadra femminile tedesca di ping pong ha mancato la finale a squadre. Kaufmann, Yuan Wan e Shan Xiaona hanno dovuto accontentarsi di una sconfitta per 1:3 contro le favorite della Japan nella semifinale. La Germania affronterà ora la Corea del Sud nella finale per il bronzo sabato alle 10:00, che ha perso per 0:3 contro la favorita numero uno, la Cina, nella seconda semifinale.

La Japan proverà ora a interrompere la supremazia della Cina nella finale successiva. La Cina ha vinto tutti gli eventi a squadre di ping pong alle Olimpiadi dal 2008, sia maschili che femminili.

La straordinaria prestazione di Kaufmann non è bastata per battere la Japan. La 18enne ha vinto il primo incontro singolo contro Miwa Harimoto, l'ottava del mondo, 3:0, mostrando un livello mondiale. Dopo la sua quinta vittoria nella quinta partita dell'evento a squadre, la teenager di SV DJK Kolbermoor, che aveva recentemente sostituito Ying Han, è rimasta senza parole.

"Sono delusa per la sconfitta, ma felice per la mia vittoria nel singolo. Vado al tavolo con fiducia, indipendentemente dall'avversario", ha detto Kaufmann. "Abbiamo giocato molto bene. E siamo pronti per la Corea del Sud sabato, abbiamo una possibilità", ha detto l'allenatore capo Tamara Boros, che è stata impressionata dalla sua nuova frontwoman: "Quello che Annett sta giocando qui è a livello top 10, mondiale. Può diventare un grande giocatore".

Un posto in finale era ancora fuori portata. Nella successiva partita singola, Wan ha perso contro Miu Hirano (0:3) e Shan contro Harimoto (0:3). La coppia aveva precedentemente perso la partita di doppio contro Hina Hayata/Miu Hirano 1:3.

La leggenda del ping pong Timo Boll, che si è ritirato dalle competizioni internazionali dopo la sconfitta ai quarti di finale maschile contro la Svezia, aveva già previsto la sfida per la squadra femminile tedesca. Una vittoria contro la Japan sarebbe stata "probabilmente l'upset più grande delle Olimpiadi", aveva detto Boll.

La partecipazione alla semifinale è già stato un grande successo per la squadra femminile tedesca. Ancora una volta, l'infortunata Nina Mittelham, la giocatrice tedesca più alta in classifica, era assente. Si era infortunata al disco nella sua uscita al secondo turno a Parigi. Un'altra giocatrice tedesca di alto livello, Ying Han, non è potuta partire per Parigi a causa di un infortunio al tendine d'Achille.

