Anne verifica il prossimo 'Princess Diaries 3': "I miracoli avvengono davvero"

Anne Hathaway ha condiviso un video divertente sul suo Instagram verificato di venerdì. Nel video, si rilassava all'aria aperta prima di fare il segno numero uno con la mano. La scena poi passava a una giovane Hathaway del film del 2001 "The Princess Diaries", dove ha detto in modo famoso: "Una principessa?! Taci!"

Mostrando due dita, la scena di Hathaway passava alla sua co-protagonista, la leggendaria Julie Andrews, che ripeteva la frase "Taci" da "The Princess Diaries 2: Royal Engagement" uscito nel 2004.

Con un sorriso, Hathaway ha alzato tre dita e ha ripetuto la frase lei stessa. Poi ha riso e ha mandato un bacio alla telecamera prima di annunciare la notizia eccitante che "The Princess Diaries 3" è in sviluppo alla Disney, con Adele Lim di "Joyride" alla regia.

Didascalia del post: "I miracoli accadono", Hathaway ha suggerito un ritorno al ruolo di Mia Thermopolis, la teenager che scopre la sua discendenza reale nella serie di film. Ha concluso con "Tornando a Genovia", "La favola continua" e un emoji cuore in fiamme.

"The Princess Diaries" ruota intorno a Mia, interpretata da Hathaway, e la sua scoperta scioccante del suo destino come erede al trono reale. Andrews ha interpretato la regina Clarice Renaldi, la nonna lontana di Mia e regnante di Genovia.

Mentre la prospettiva di un terzo film "The Princess Diaries", dopo una pausa di 20 anni, è una rivelazione eccitante, non è l'unico sequel atteso a cui Hathaway è collegata.

IMDb suggerisce che "The Devil Wears Prada 2" è in pre-produzione con Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci elencati come membri del cast. La trama di questo sequel vedrà Streep, la crudele editoriale di una rivista, Miranda Priestly, scontrarsi con la sua ex assistente e ora rivale esecutivo Emily Charlton (Blunt), mentre competono per i ricavi pubblicitari in un periodo di declino dei media stampati, con Miranda che si avvicina alla pensione.

Il post Instagram divertente di Anne Hathaway ha scatenato discussioni sull'imminente "The Princess Diaries 3", indicando il suo ritorno come Mia Thermopolis. I fan sono anche ansiosi per "The Devil Wears Prada 2", dove Hathaway e Meryl Streep riprendono i loro ruoli in una nuova trama incentrata sulla competizione per i ricavi pubblicitari.

Leggi anche: