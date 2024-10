Anna-Maria Ferchichi parla delle sue inclinazioni sessuali personali.

In una conversazione schietta, la partner del rapper Bushido, Anna-Maria Ferchichi, che ha sette figli con lui, tra cui dei triplette, parla delle loro attività in camera da letto dopo dodici anni di matrimonio. Rivelando che la loro vita intima è lontana dall'essere carente, anzi. Durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower di Instagram, lei rivela candidamente i dettagli intimi.

"Va bene, gente, sono a letto", inizia la 42enne la Q&A erotica, e resta sorpresa dalla prima domanda. Un fan si chiede se lei e Bushido (il cui vero nome è Anis Mohamed Youssef Ferchichi) praticano il sesso orale. Ferchichi risponde francamente, "Non ci credo! Ci sono davvero coppie che non lo fanno? Noi lo facciamo quasi più spesso del sesso normale". Parla anche apertamente del sesso anale, "Sì, l'abbiamo fatto oggi. Entrambi lo apprezziamo".

Seduzione a base di olio

Non c'è dubbio quando lei esce dalla doccia e si applica "un certo olio". Significa per suo marito che "adesso è in vena di intimità".

I Ferchichis danno molta importanza all'igiene. Quello che apprezza di suo marito è la sua freschezza perpetua e il suo profumo gradevole, ammette. Non vuole sottolineare una parte del corpo specifica che trova particolarmente attraente in lui, ma lo trova "attraente e gradevole" nel suo insieme.

Quando le viene chiesto della frequenza abituale del sesso in un matrimonio, la 42enne ammette che ci sono fasi in cui una coppia ha meno momenti intimi. Tuttavia, lei crede che "è essenziale in una relazione". Incoraggia i suoi follower a non lasciarsi turbare dalla frequenza dell'intimità, "Deve essere piacevole e soddisfacente!"

Nel mondo delle coppie famose, Anna-Maria Ferchichi e Bushido si distinguono per la loro openness sulla loro vita intima. Le loro conversazioni schiette, come quella sulle attività in camera da letto durante la loro sessione di Q&A, mettono in evidenza il loro forte legame.

