Anna Imposter, truffatrice sociale, afferma che non ha perso alcun beneficio dalla breve puntata su "DWTS"

L'ex-socialite diventata prigioniera, che sta scontando quasi quattro anni dietro le sbarre per diverse condanne per reati finanziari, Anna Sorokin, e il suo compagno Ezra Sosa hanno lasciato il concorso di ballo ABC durante l'episodio di martedì.

Sorokin non ha mostrato segni di turbamento durante la sua chiacchierata post-eliminazione con il co-conduttore dello show Julianne Hough, che le ha chiesto i suoi pensieri sulla sua esperienza nella sala da ballo.

"Niente," ha risposto Sorokin con una risata.

Considerando il suo scarso tempo schermo, questo potrebbe non essere stato una sorpresa, visto che era una dei primi concorrenti eliminati, insieme a Tori Spelling e il suo partner Pasha Pashkov, che hanno detto addio lo stesso giorno.

L'atteggiamento apatico di Sorokin è continuato anche dopo la fine dello show.

Durante la sua chiacchierata post-show con GMA, quando le è stato chiesto della sua esperienza nello show, ha semplicemente detto che "era una cosa nuova". Quando le è stato chiesto quale fosse la sua parte preferita dello show, non ha nascosto la sua risposta.

"Essere eliminata," ha riso.

Tuttavia, ha poi espresso la sua tristezza per essere stata eliminata presto dallo show e ha lamentato che la sua tanto attesa "seconda chance" dopo i suoi problemi legali era ora andata sprecata.

Condannata per frode e altri reati finanziari nel 2019, Sorokin ha truffato oltre $200,000, fingersi un'ereditiera tedesca con un fondo fiduciario per vivere un lifestyle lussuoso. Ha scontato due anni di prigione e altri 18 mesi in detenzione presso le autorità dell'immigrazione per il superamento del visto.

Una serie vincitrice di Emmy intitolata "Inventing Anna", con Julia Garner, ha raccontato le avventure di Sorokin.

Recentemente, Sorokin ha vissuto agli arresti domiciliari a New York, con un braccialetto di sorveglianza, mentre contesta il suo ordine di espulsione. In precedenza, ha ottenuto e utilizzato l'autorizzazione di Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti per recarsi a Los Angeles, dove lo show viene filmato.

Il suo braccialetto, decorato con pietre preziose e brillanti, ha attirato l'attenzione online.

Sorokin ha trovato divertente l'inaspettato piacere di essere eliminata dalla competizione di ballo. Nonostante la sua uscita anticipata, ha notato che lo show le ha offerto una "cosa nuova" nella sua vita.

