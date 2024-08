Anna Ermakova alza la voce

ntv.de: All'inizio dell'anno, ti sei fatta notare come musicista con la tua versione di "Behind Blue Eyes" dei The Who. Era già chiaro a quel punto che avresti pubblicato un intero album?

Anna Ermakova: Sì, quello era sempre stato l'obiettivo e il piano. Quando ho pubblicato il singolo, stavo già pensando all'album. Ma ovviamente la positiva accoglienza della canzone mi ha dato ancora più fiducia e mi ha incoraggiato a continuare con la musica e a rendere l'album una realtà.

Presti la tua voce alle canzoni, ma chi c'è dietro di loro?

C'è un team di professionisti, tra cui i musicisti. Ma ho lavorato principalmente con il mio produttore Christian Geller. Il primo passo è stato trovare il mio suono. Come doveva suonare e come volevo che suonasse? Dopotutto, tutto è successo piuttosto velocemente con la musica quest'anno. Per un progetto così grande come un album, era importante trovare chiarezza qui.

Christian Geller produce anche Florian Silbereisen, e tu canti un duetto con lui nel tuo album intitolato "Something Stupid". Come è successo?

Tutto è iniziato quando ho eseguito "Behind Blue Eyes" in uno dei suoi spettacoli in gennaio. È stato un grande onore per me. Ci siamo incontrati e parlati lì. Poi, in febbraio, sono stata ospite del suo "Schlager surprise show". Dopo aver cantato "Son of a Preacher Man", l'ho sorpreso con "Something Stupid" come duetto, dove aveva solo da cantare le parole "I love you". Siamo stati così felici delle reazioni positive che abbiamo deciso di entrare in studio, registrarlo come un vero duetto e farlo diventare un singolo. È stato anche un grande onore per me - lavorare con qualcuno come lui, che è un artista di successo da 20 anni.

Le canzoni sull'album, che ha anche il titolo "Behind Blue Eyes", spaziano in un'ampia gamma di stili musicali. Dai The Doors a Depeche Mode, da Dusty Springfield a Lana Del Rey. Come sono state scelte?

Tutte da me personalmente. Ho molte influenze e sono cresciuta con molti tipi e generi diversi di musica. Volevo comprenderli, aprirmi a loro e connetterli. È stato anche questo il senso della ricerca del mio suono.

La maggior parte delle canzoni sono state scritte e registrate prima che tu nascessi. Come sei entrata in contatto con loro?

Principalmente attraverso i film. È per questo che l'album ha anche il sottotitolo "The Movie Album". Ho sentito molte di queste canzoni in vari film da bambina, che mi hanno fatto un'impressione. Ma ho anche scoperto molta musica grazie a casa e agli amici. Per esempio, mia madre mi faceva ascoltare The Doors o Depeche Mode quando ero molto piccola. Ma ho scoperto Lana Del Rey da sola. (ride) Quindi ottieni un mix piuttosto pazzo che non ha molto senso. Ma è per questo che mi piace. Trovo bellezza in esso, e in qualche modo è onesto.

Suona già così: l'album contiene solo versioni di cover - perché non hai osato registrare le tue canzoni o perché non si adattava al concetto dei film?

È corretto.

Un po' di entrambe le cose. In realtà ho iniziato a scrivere parallelamente alle registrazioni per l'album. Ma a quel punto in cui sono ora, non avrebbe funzionato per me pubblicarle. Voglio sviluppare le mie cose un po' di più e trovare me stessa musicalmente. Penso che sia una sorta di evoluzione e sono molto grata per questo tempo di auto-riflessione.

Hai ascoltato molta musica nella tua vita e sembra anche che tu sia un po' un appassionato di film...

(ride) Sì, è vero. Un po'.

La gamma di film e serie che citi nel tuo album è enorme - da "Pulp Fiction" a "Bridget Jones", da "Moulin Rouge" a "American Psycho". Guardi praticamente tutto?

Quando ero un'adolescente e ho visto la maggior parte di questi film, era decisamente così. In quel momento, ho scoperto e assorbito questo mondo di creatività dove le persone creavano diversi capolavori in diversi momenti. Era come una piccola bolla in cui potevo scappare. I film più vecchi aprono uno spazio idilliaco in un altro tempo in cui puoi scappare, ma anche aiutarti a elaborare chi sei. Penso che sia fantastico scoprire e provare cose nuove mentre si riflette anche su di esse.

Quindi, se qualcuno ti invita a un film horror, sei dentro...

I film horror non sono esattamente il mio preferito. Ma li ho guardati da teenager. Ogni giorno allora andava così: tornare a casa da scuola, fare i compiti, guardare film. Tanti film si sono accumulati. C'è così tanto da imparare e scoprire - non finisce mai. È per questo che non posso e non voglio decidere su una sola cosa o genere. Sia che si tratti di musica o di film, o di ciò che faccio nella mia vita.

Da "Let's Dance" al tuo ruolo da giudice in "Supertalent" al canto ora...

Esatto. Se si limitasse tutto a una sola nicchia, saresti praticamente intrappolato in un cassetto. Non mi è mai piaciuto. Non mi sono mai sentita di appartenere a qualcosa. Penso che spieghi questo colorato mix di tutto.

Anche tu relazioni molte delle lyrics delle canzoni che copri con la tua vita. Quando il singolo "Behind Blue Eyes" è uscito, hai tracciato paralleli con la tua infanzia non facile. Riguardo alla canzone "Iris" dei Goo Goo Dolls, hai spiegato: "Mi identifico con essa perché spesso mi sono sentito incompreso e ho desiderato essere accettato per quello che sono." La musica è anche una sorta di terapia per te?

Certo. Penso che tutte le attività creative siano una sorta di terapia perché ti costringono a guardare dentro di te. Condividere questo poi non è sempre facile, soprattutto quando sei cresciuto così tanto sotto gli occhi del pubblico come ho fatto io. È di questo che parla "Iris": non sempre vuoi essere visto, ma vuoi essere accettato e trovare la tua strada. Ovviamente, le canzoni che ho scelto parlavano anche a me. Hanno scatenato qualcosa in me, le associo a momenti felici o ad altri ricordi. In questo modo, lavori anche attraverso le tue ferite, il dolore e le esperienze. Sì, è come una terapia.

Dici di non voler essere confinato in una nicchia. Oltre al canto e ai programmi TV, hai anche fatto la modella e hai completato la tua laurea in storia dell'arte a 24 anni. Non hai un lavoro specifico che vorresti fare?

Non proprio. Quando ero più giovane, volevo sempre fare canto, ballo, recitazione e arte. Sembra un'energia dentro di me che voglio condividere e esprimere attraverso diverse forme creative. Grazie a mia madre e alla nonna, sono stata introdotta a così tante cose diverse che è difficile per me limitarmi: canto, pianoforte, violino, arpa, recitazione, balletto, teatro musicale o addirittura scherma. Dopo aver precedentemente connesso e espresso me stessa con il mio corpo, come in "Let's Dance", ora lo faccio con la mia voce attraverso la musica. È davvero terapeutico, perché non ho parlato molto o usato la mia voce per tanto tempo. Sta sempre evolvendo. Al momento, sono solo molto grata e felice di essere dove sono.

Riguardando il tuo tempo a "Let's Dance" più di un anno dopo, come ti senti?

Solo ora posso truly processarlo. Ora posso dire che sono orgogliosa di ciò che ho ottenuto lì. Allora, ero solo felice di fare ciò che amo. Connettersi con la vita in Germania, imparare il tedesco e quella parte di me stessa è stato incredibile. Inoltre, il supporto di così tante persone che hanno detto di avere idee sbagliate su di me e pregiudizi contro di me è stato travolgente. Guardando indietro ora, penso: Wow, che esperienza pazzesca! Allo stesso tempo, è bello aver trovato un team e una comunità così belli. Sono felice di farne parte.

Sei diventata la cocca di tutti in Germania dall'oggi al domani - come se un intero paese avesse spontaneamente perso la testa per te. Come si è sentito?

Indescrivibile, perché onestamente non me lo aspettavo. Non mi sono avvicinata con un desiderio fisso di vincere, ma solo per dare il meglio di me e essere me stessa. Il supporto che ho ricevuto è stato travolgente. Non avevo mai esperienza nulla di simile. È stato anche bello vedere che potevo avere un'influenza positiva su così tante persone. Mi ha ispirato e mi ha dato la sicurezza di continuare con il canto e altre attività creative. Essere accettato dopo tutti quegli anni di pregiudizi è ancora travolgente per me. Apre la porta a tutto il resto.

Il tempo vola e c'è già stato un nuovo vincitore di "Let's Dance" con Gabriel Kelly questa primavera. Hai visto questa stagione?

Sì, l'ho fatto. Ho anche ballato nello show "Meet & Greet". È stato bello rivedere tutti e conoscere i nuovi candidati. È stata una stagione molto interessante quest'anno - così forte che nessuno sapeva davvero come sarebbe finita. Gabriel ha fatto un lavoro fantastico. Ha ballato con il cuore e con tutti i suoi sentimenti. Ma Jana (la seconda classificata Jana Wosnitza, nota redazionale) era anche un concorrente molto forte che si è sviluppata incredibilmente.

Hai menzionato la parte tedesca di te. Hai anche radici nigeriane e russe e sei cresciuta a Londra. Dove ti senti a casa?

Dico sempre: casa è dove c'è il cuore, e mi sento a casa in natura. Ma formalmente, Londra è la mia casa. Tuttavia, non mi sento britannica. Ho sempre sentito somehow quella differenza. Spesso, le persone che non mi conoscono chiedono: "Da dove vieni?" Questo mostra che pensano che non sono da dove sono loro. Non sono uno di loro. Per quanto riguarda la Germania, è difficile per me a causa della lingua. Ma sto ancora cercando di imparare il tedesco e parlarlo con tutti i miei errori. (ride)

Stai facendo un lavoro fantastico...

Grazie! Sto facendo del mio meglio. È proprio questo supporto, ospitalità, integrazione e accettazione che ti fa sentire "Sei uno di noi", che fa la differenza. E questo, nonostante il fatto che non parli ancora la lingua correttamente e sia stata con "Let's Dance" solo per tre mesi. Ma da allora ho trascorso molto più tempo in Germania per il lavoro, le registrazioni, le esibizioni e gli eventi. È bello e non è scontato. Alla fine, è anche ciò che voglio esprimere con tutto ciò che faccio: c'è spazio per tutti qui.

Avere successo e attenzione dalle persone è bello da un lato. Dall'altro, la vita sotto i riflettori ha anche i suoi aspetti negativi. Le persone seguono ogni tuo passo e chiedono: "Cosa indossava?" O: "È il suo nuovo ragazzo?" Ti è facile gestire questo?

Non è facile per me? (ride) Assolutamente no! Improvvisamente c'è questa pressione che tutti vogliono sapere ogni piccolo dettaglio su di te. È particolarmente spaventoso per qualcuno come me che apprezza la privacy e non crede che tutti debbano sapere tutto su tutti. Ma ovviamente sono cresciuto con drammi familiari e tutto ciò che ne consegue, quindi probabilmente è un po' più facile per me rispetto a qualcuno che non ci è abituato. La maggior parte del tempo posso scrollarmelo di dosso e dirmi: "Non importa ciò che pensano le persone. Sii te stesso. Non piacerai a tutti, ma va bene così." Ma ovviamente ho anche giorni buoni e cattivi...

... quando a volte è più facile e a volte più difficile...

Esatto. Credo che sia solo umano che la vita arrivi a ondate. Ed è giusto essere in contatto con le proprie emozioni. Solo se si sente il basso, si può sentire l'alto. So che posso essere molto felice per l'anno passato fantastico e tutte queste opportunità ora. Certo, le domande personali possono sometimes travolgermi, ma accetto che tutto nella vita è un equilibrio di aspetti positivi e negativi: Yin e Yang. Scegli di concentrarti sul positivo. Sono incredibilmente grato per le opportunità che mi sono state date - e il supporto e i sorrisi delle persone rendono tutto degno alla fine.

La domanda rimane, dove andrai in futuro. Certamente presenterai le tue canzoni dal vivo. Ma magari uno o due show televisivi ti tenteranno anche. Sospetto, however, che non ci sarà presto un posto libero per te come giurato a "Let's Dance" ...

(ride) Il mio motto è: non so cosa mi riserva il futuro. Mi piace così. Adesso è cantare, e non vedo l'ora di cantare di più acusticamente, ad esempio. Ma sono anche molto emozionato per i grandi spettacoli con i ballerini di sfondo o le esibizioni a duo con Flo. A parte questo, sto sempre lavorando su cose in background che non voglio ancora rivelare, finché non sono pronte per essere parlate. La vita è così breve, voglio solo godermela e esplorare ogni opportunità che si allinea con il mio cuore e la mia missione di diffondere luce, positività e accettazione.

Anna Ermakova ha parlato con Volker Probst. L'intervista è stata condotta in inglese.

Non mentirò, raggiungere il successo in Germania con "Let's Dance" e la mia musica è stato inaspettato e travolgente, soprattutto considerando i pregiudizi che ho affrontato in passato.

La positiva accoglienza della mia musica, compresa la cover di "Behind Blue Eyes" e il successo in "Let's Dance", mi ha dato ancora più fiducia e motivazione per continuare con la musica e pubblicare un album.

