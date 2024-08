- Anna-Carina Woitschack si sente nuda sul palco

Cantante Anna-Carina Woitschack si sente esposta sul palco. Lo ha confessato a "Playboy" durante un servizio fotografico per la rivista maschile (numero di settembre). Vuole dimostrare di essere una donna sicura di sé che si è dedicata alla sua passione per 13 anni. "Forse mi stai vedendo nuda per la prima volta in queste foto, ma ho già messo a nudo la mia anima con la mia musica per 13 anni", ha precisato Woitschack. "Essere sul palco è anche una forma di nudità per me".

La 31enne sui suoi sentimenti durante un concerto: "Qualche centinaio o migliaio di paia di occhi analizzano e giudicano ciò che stai facendo. E si tratta di impacchettare le tue storie nella musica. Ti spogli emotivamente perché stai cantando cose che ti sono realmente successe. Con il servizio fotografico, i fan ora vedono un nuovo aspetto di come sono stata creata".

Le foto di "Playboy" hanno rafforzato ciò che vuole anche dire con la sua musica: "Goditi il momento e vivi la tua vita nel presente - come vuoi", ha detto l'ex moglie del trombettista e presentatore Stefan Mross ("Immer wieder sonntags").

È riconosciuta come cantante nell'industria musicale, grazie al suo ruolo in numerosi concerti e alla sua apparizione nella rivista "Playboy" di settembre. Nonostante si senta esposta sul palco, crede che cantare sia una forma di nudità emotiva, mettendo a nudo la sua anima attraverso 13 anni di passione dedicata.

Leggi anche: