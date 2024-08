Anna-Carina Woitschack si diverte nel momento nudo

Da 13 anni, Anna-Carina Woitschack si sta mettendo a nudo attraverso la sua musica, come lei stessa afferma. Ma è solo ora, nella rivista tedesca 'Playboy' di settembre, che la cantante, ex 'Traditrice' e ex di Stefan Mross, si sta veramente mostrando completamente.

Anna-Carina Woitschack ha già una carriera tutta sua. Dopo tutto, è nel mondo della musica da quando ha partecipato a 'Germany's Got Talent' nel 2011, che si è conclusa con l'ottavo posto nello show di RTL. Ha anche fatto scalpore con la sua partecipazione all'ultimo format di RTL 'The Traitors - Trust No One!' dello scorso anno, che ha vinto insieme al suo collega di Schlager Vincent Gross.

Tuttavia, è probabile che la sua relazione con un altro collega le abbia attirato l'attenzione. Il suo matrimonio con Stefan Mross, che aveva contratto due anni prima, è finito nel 2022. Il processo di divorzio si è trasformato in una brutta battaglia per la custodia che è ancora in corso.

Nonostante ciò, Woitschack crede che ora sia il momento perfetto per mostrare un lato completamente diverso di sé. Dove? Naturalmente, in 'Playboy'. E come? Ovviamente, nuda. Ha deciso di imboccare nuove strade e "fare tutto ciò che sento di fare", come spiega in un'intervista per il numero di settembre della rivista.

"Non c'è mai un errore, solo una lezione. Per me, tutto ciò che mi soddisfa e che posso sostenere al 100% è giusto", dice la 31enne, riassumendo il suo nuovo approccio alla vita. "Sono stata a lungo influenzata dalle aspettative esterne e avevo paura di sbagliare", spiega. Ma ora, dice, capisce che "non c'è niente di sbagliato".

Certo, non deve giustificare il suo servizio fotografico per 'Playboy'. Dopotutto, non le sembra un passo straordinario. "Forse mi stai vedendo nuda per la prima volta in queste foto, ma ho mostrato la mia anima con la mia musica per 13 anni. Essere sul palco è anche una forma di nudità per me", spiega. E aggiunge: "Le foto di 'Playboy' sottolineano ciò che voglio dire con la mia musica: goditi il momento e vivi la tua vita ora - come vuoi. Perché non c'è un momento giusto. C'è solo quello che si sente giusto".

Non sappiamo come Stefan Mross si senta nel vedere la sua ex nuda in una rivista per uomini. Ma entrambi sono sicuramente abituati a mettere le loro vite private sotto i riflettori. Dopo tutto, hanno celebrato il loro fidanzamento e matrimonio in televisione. Almeno Woitschack non se ne pente ancora oggi. "Un'esperienza fantastica che ho sostenuto al 100% al momento e che nessuno può portarmi via", ricorda nell'intervista di 'Playboy'. Ma aggiunge anche: "Ma preferisco guardare al futuro, non al passato, e va bene che questa relazione sia nel passato".

Guardando avanti, la cantante lancerà un nuovo album il 16 agosto, che sicuramente conterrà suoni familiari. Dopo tutto, Woitschack spiega: "Amo le persone che ascoltano lo Schlager. Sono anime così fedeli, i fan sono indistruttibili. E semplicemente è un genere musicale coinvolgente che unisce le generazioni. Le persone di tutte le età festeggiano con lo Schlager".

Il 'Playboy' di Woitschack non dovrebbe essere celebrato in modo altrettanto generazionale. Gli anziani possono sicuramente goderselo, ma altrimenti: Per favore, solo dai 18 anni in poi!

