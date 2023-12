Anita Pointer delle Pointer Sisters muore a 74 anni

La Pointer è deceduta sabato nella sua casa di Los Angeles, dove era circondata dalla sua famiglia, ha dichiarato Neal in un comunicato alla CNN. La causa della morte è stata il cancro.

"Sebbene siamo profondamente addolorati per la perdita di Anita, siamo confortati dal sapere che ora è con sua figlia Jada e le sue sorelle June e Bonnie e in pace", ha dichiarato la famiglia Pointer in un comunicato. "Il paradiso è un posto più bello e amorevole con Anita lì".

"È stata lei a tenere tutti noi vicini e uniti per così tanto tempo. Il suo amore per la nostra famiglia continuerà a vivere in ognuno di noi", si legge nel comunicato, che chiede anche il rispetto della privacy della famiglia "in questo periodo di dolore e perdita".

Le quattro sorelle Pointer hanno iniziato a cantare insieme più di 50 anni fa nella chiesa della loro città natale a Oakland, in California, dove il loro padre era parroco. Bonnie Pointer e la sorella più giovane, June, hanno fatto il loro debutto professionale come duo nel 1969. In seguito hanno reclutato le sorelle maggiori Anita e Ruth per unirsi a loro, prima di pubblicare il loro primo album insieme nel 1973.

Il gruppo ha vinto il suo primo Grammy Award per la hit crossover "Fairytale" nel 1974. Sono noti anche per successi come "Slow Hand", "Neutron Dance" e "Jump".

Il gruppo ha vinto in totale tre Grammy Awards e ha ottenuto 13 successi nella Top 20 degli Stati Uniti tra il 1973 e il 1985.

Sandra Gonzalez della CNN ha contribuito a questo servizio.

