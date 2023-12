Anime, sculture di ghiaccio e ali di Buffalo: Le squadre della NFL diventano creative con la pubblicazione del calendario della stagione 2022

Ma per dare un tocco di classe a quella che di solito è una procedura relativamente semplice, le squadre hanno colto l'occasione per essere creative.

Giovedì la NFL e le sue franchigie hanno annunciato il calendario della stagione 2022, rivelando le date e le settimane esatte per alcuni scontri da leccarsi i baffi.

I Los Angeles Chargers, famosi per il loro uso creativo dei social media, hanno deciso di annunciare il loro prossimo calendario sotto forma di film anime.

I campioni in carica del Super Bowl, i LA Rams, hanno pubblicato un video intitolato "Stealing the Schedule" (rubare il calendario) in cui alcune delle più grandi star della squadra tentano di compiere un furto per rivelare le date delle partite della squadra.

Gli Indianapolis Colts hanno pubblicato un video in cui il nuovo quarterback Matt Ryan - soprannominato Matty Ice - scolpisce il ghiaccio, mentre i New York Jets hanno pubblicato il loro calendario "fuori contesto", con il momento clou in cui i giocatori dei Jets remano accanto a una nave vichinga, annunciando la partita della settimana 13 contro i Minnesota Vikings.

Partite chiave

Al di là dei video divertenti e dei tweet di intrattenimento - tra cui quello dei Chargers che hanno indicato i loro avversari della 2022 come il popolare cibo per la colazione e la merenda Pop Tarts - giovedì sono state annunciate partite interessanti.

La stagione inizierà con il botto giovedì 8 settembre, quando i Rams, campioni in carica, ospiteranno i Buffalo Bills in quella che potrebbe essere un'anticipazione del Super Bowl LVII.

Tra le altre partite di rilievo si segnalano i Kansas City Chiefs che ospitano i Chargers nella seconda settimana, i Green Bay Packers che ospitano i Rams nella quindicesima settimana e uno scontro tra città di Los Angeles il giorno di Capodanno, con i Chargers che ospitano i Rams, anche se entrambi giocano in casa al SoFi Stadium.

Uno degli altri giorni di punta della NFL è il Giorno del Ringraziamento, con una tripla serie di partite in programma mentre le famiglie si godono il cibo.

Anche quest'anno non è da meno: i Bills andranno ad affrontare i Detroit Lions per iniziare, seguiti dai New York Giants contro i Dallas Cowboys e infine i New England Patriots si recheranno in Minnesota per concludere la bonanza del football.

A differenza degli anni passati, quest'anno la NFL ha ampliato a tre il numero di partite che di solito si disputano il giorno di Natale.

Domenica 25 dicembre i Miami Dolphins ospiteranno i Packers, i Rams i Denver Broncos e gli Arizona Cardinals i Tampa Bay Buccaneers.

Il calendario completo della NFL per la stagione 2022 è disponibile qui.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com