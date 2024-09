Angry Marmoush raggiunge un accordo per diventare il primo Hunter del Bayern.

Eintracht Frankfurt è ora alle calcagna del Bayern Monaco nella Bundesliga, grazie a una vittoria entusiasmante contro il Holstein Kiel e a una prestazione eccezionale del centravanti Omar Marmoush. Gli Hessiani sono ora al secondo posto, avendo ottenuto quattro vittorie consecutive.

Due gol, due assist: guidati dal stellare Marmoush, Frankfurt ha continuato la sua impressionante striscia vincente nella Bundesliga e si è unito al Bayern Monaco nella lotta per il titolo. La squadra allenata da Dino Toppmoeller ha conquistato una vittoria per 4-2 contro il Holstein Kiel nella giornata di domenica, assicurandosi la quarta vittoria consecutiva.

Marmoush è stato il protagonista del match di fronte ai 15.034 spettatori dello stadio del Holstein. L'egiziano ha segnato i suoi quinto e sesto gol della stagione (25º e 65º) portando Frankfurt più vicino alla vetta della classifica. Ha anche fornito i assist per Igor Matanovic (47º) e Lucas Tuta (74º). Con 12 punti, Frankfurt è ora a un solo punto dal Bayern.

La rimonta di Machino del Kiel

Il giocatore giapponese del Kiel, Shuto Machino (30º e 50º), è riuscito a pareggiare il punteggio due volte, ma alla fine la neopromossa non è riuscita a resistere e rimane ancora senza vittorie nel suo debutto in Bundesliga. Con un solo punto in cinque partite, il Kiel continua a languire in fondo alla classifica.

Frankfurt aveva qualcosa da dimostrare dopo il pareggio tardivo contro il Viktoria Pilsen nella Europa League (3-3). "Sarà interessante vedere come reagirà la giovane squadra", ha detto Toppmoeller, delineando una chiara strategia per il viaggio a nord: "Ora dobbiamo rimetterci in gioco".

E infatti, gli Hessiani non hanno mostrato segni di delusione per il risultato della Europa League. Nonostante cinque cambi nella formazione e l'assenza del centravanti Hugo Ekitike a causa di problemi all'adduttore, Frankfurt ha preso il controllo del match sin dall'inizio, dettando il ritmo e meritando di passare in vantaggio.

Weiner nega a Marmoush altri gol

La difesa del Kiel ha commesso diversi errori, regalando a Frankfurt numerose occasioni - ma non sono riusciti a segnare prima della fine del primo tempo. Solo i rapidi movimenti di Marmoush hanno tenuto impegnato il portiere del Kiel, Timon Weiner, mancando di poco tre volte quando non marcato.

Al contrario, il Kiel ha lavorato sodo ma initially ha faticato a penetrare nell'area avversaria. Questo è cambiato dopo il pareggio, con Lewis Holtby che ha servito Robin Koch. La squadra di casa ha vissuto il suo momento migliore, con Machino che ha colpito la traversa - ma il suo gol è stato annullato per fallo (36º).

Il secondo tempo è stato altrettanto emozionante del primo. Frankfurt ha ripreso

