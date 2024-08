Angelina Pannek sta per partorire il suo terzo figlio.

Tutte le cose belle vengono in tre, come si dice. Angelina e Sebastian Pannek sono d'accordo. La nascita del loro terzo figlio ha reso la loro famiglia "completa", hanno annunciato la coppia di reality TV.

Angelina e Sebastian Pannek sono diventati genitori per la terza volta. La coppia di influencer ha rivelato questo ai loro follower su Instagram. In un post congiunto, hanno scritto: "Piccolo, tu rendi la nostra famiglia completa e ringraziamo la vita ogni giorno per averci dato tre figli così meravigliosi e sani." Nella pubblicazione, promettono ai loro figli: "Saremo sempre lì per te, qualunque strada tu scegli. Siamo qui per te, per la vita e oltre."

La coppia ha condiviso un video che mostra una foto di una sessione di foto con la pancia. In un testo che l'accompagna, il trio di genitori ha scritto: "Il nostro meraviglioso figlio. Non vedevamo l'ora di quel giorno, eravamo così emozionati di stringerti tra le braccia e coccolarti. Mamma, Papà e i tuoi fratelli sono così incredibilmente innamorati di te e te lo facciamo sentire ogni secondo."

La coppia non ha rivelato dettagli sulla nascita. Con la notizia del bebè, Angelina Pannek interrompe la sua annunciata pausa sui social media. Dopo diversi servizi fotografici di gravidanza e foto da una elaborata festa per il bebè, la 32enne aveva detto addio alla sua "pausa per il bebè" a metà luglio. "Non vedo l'ora di godermi appieno questo meraviglioso momento con la mia famiglia. Quando mi sentirò pronta, tornerò online", ha scritto su Instagram.

Per Angelina e Sebastian Pannek, è il loro terzo figlio insieme e il loro secondo maschio. "L'amore è nell'aria e nel nostro terzo miracolo", hanno annunciato la gravidanza a febbraio. Il loro primo figlio è nato nell'estate del 2020, seguito dalla loro figlia in autunno del 2022. La coppia si è sposata nel 2020.

Entrambi sono diventati noti come candidati nell'universo del "Bachelor". Sebastian Pannek è stato il "Bachelor" nel 2017 e poi è stato insieme alla vincitrice Clea-Lacy Juhn per un anno e mezzo. Angelina Pannek è arrivata seconda nel "Bachelor" Christian Tews nel 2014, ancora sotto il nome di Angelina Heger. Nel 2015, ha partecipato al Dschungelcamp.

Dopo aver annunciato l'arrivo del loro terzo figlio, Angelina e Sebastian Pannek hanno espresso la loro gratitudine su Instagram, dicendo: "Piccolo, tu rendi la nostra famiglia completa e ringraziamo la vita ogni giorno per averci dato tre figli così meravigliosi e sani." Come il loro nuovo arrivo cresceva nel grembo, Angelina, che aveva precedentemente annunciato una pausa sui social media, ha deciso di tornare online per condividere questo momento di gioia con i suoi follower.

Leggi anche: