Angelina Jolie è stata scelta per interpretare la cantante lirica Maria Callas in un film in uscita. Chiamata a parlare degli aspetti di Callas che riesce a comprendere, la 49enne ha condiviso a Venezia: "C'è molto che sto tenendo segreto in questo momento, che potresti già conoscere o sospettare".

Il film, intitolato "Maria" di Pablo Larraín, si concentra sui ultimi giorni di Callas (1923-1977), compreso il suo turbolento rapporto con Aristotele Onassis in flashback. Le parole di Jolie potrebbero riferirsi al suo passato sentimentale, poiché il suo ex-marito Brad Pitt è atteso a Venezia con il suo nuovo film.

Jolie: si identifica con la vulnerabilità di Callas

Parlando della sua connessione con Callas, Jolie ha detto: "Cosa mi ha attirato di più - e questo potrebbe sorprenderti - è probabilmente la parte di lei che era incredibilmente sensibile. Essere così delicata e emotivamente esposta, non poteva permettere al mondo di vedere quel lato di lei. Quella vulnerabilità è l'aspetto con cui mi sento più in connessione".

Per prepararsi al ruolo, Jolie ha rivelato di aver passato sette lunghi mesi a prepararsi. "Quando ho cantato per la prima volta, ero così nervosa. I miei figli erano lì e mi hanno aiutato a chiudere la porta in modo che nessuno potesse entrare, e stavo tremando".

Non è stata introdotta all'opera fino a più avanti nella vita. "Ero più interessata alla musica punk in passato", ha ammesso. "Amo una varietà di generi, ma ho ascoltato i Clash più di chiunque altro. Li adoro ancora".

"Ma se hai passato tanto nella vita, se hai provato una certa quantità di dolore, amore, ci sono solo certi suoni che risuonano con quella sensazione. Per me, non c'è niente che si adatti a quell'emozione come le potenti emozioni contenute nei toni dell'opera".

Il Festival di Venezia garantisce che Jolie e Pitt non si incontrino

Stasera c'è la prima di "Maria". Tre giorni dopo, il nuovo film di Brad Pitt "Bullet Train" è previsto per la prima a Venezia. Il direttore del festival Alberto Barbera ha informato la rivista "Vanity Fair" che sono state prese misure per evitare che i due si incontrino al Lido. "Angelina sarà presente il primo giorno, giovedì 29, e poi partirà con Pablo Larraín per Telluride. Brad arriverà a Venezia sabato. È fisicamente impossibile che si incontrino al Lido".

