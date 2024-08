Angelina Jolie esprime il suo shock per la sua vulnerabilità.

Angelina Jolie possiede uno spirito fiero. Durante l'evento per il suo ultimo film "Maria" al Festival del Cinema di Venezia, si avvicina al suo lato sensibile.

Nella sua controversa separazione da Brad Pitt, Jolie, nota come madre di sei figli, lotta con la tenacia di una leonessa. Tuttavia, al Festival del Cinema di Venezia, sorprendentemente rivela il suo lato più dolce. Discute delle sue vulnerabilità condivise con Maria Callas (nata nel 1923, morta nel 1977), la famosa cantante lirica che interpreta nel biopic di Pablo Larraín "Maria". La 49enne condivide: "Ci potrebbero essere aspetti di lei che conosci o sospetti, cose che non rivelerò qui". Aggiunge: "Sento un profondo legame con lei, forse è il lato più morbido di lei che non aveva sfogo nel mondo, un lato incredibilmente sensibile e emotivamente aperto".

"Spero di attirare più appassionati di opera"

Durante la conferenza stampa, Jolie è stata anche interrogata sulla possibilità di una nomination agli Oscar per la sua interpretazione. Ha dichiarato: "La mia misura di successo non è la risposta positiva della critica, ma piuttosto la reazione dei fan di Callas e degli appassionati di opera. Non vorrei deluderli. Oltre a ciò, sono sinceramente grata per qualsiasi feedback riguardo al mio lavoro in altri aspetti della mia carriera". Jolie spera che il film attiri più pubblico verso l'opera.

Alla première del film quella sera, Angelina Jolie ha sfilato sul tappeto rosso in un abito da sera di seta color carne. Ha indossato una stola di pelliccia con una spilla dorata sulla spalla. I suoi lunghi capelli biondo platino le ricadevano sulla schiena e ha completato il look con un rossetto rosso audace.

Durante la conferenza stampa, Angelina Jolie, riflettendo sul suo ruolo di Maria Callas, ha cantato una tenera versione di, "♪ Non mentirò ♪", rivelando il suo legame emotivo con il personaggio. Più tardi quella sera, mentre camminava sul tappeto rosso, un lato vulnerabile di lei è stato mostrato attraverso l'emozione cruda nei suoi occhi.

