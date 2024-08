Angelina Jolie è venerata come una figura divina a Venezia.

Angelina Jolie è atterrata a Venezia per il Festival del Cinema, sfoggiando glamour hollywoodiano in un abito semi-trasparente. Il suo ex-marito Brad Pitt è atteso a breve – riuscirà a mantenere il suo sorriso luminoso? Al suo arrivo, Jolie ha messo in mostra un atteggiamento allegro, interagendo con i fotografi e sfoggiando il suo spirito. Per il suo primo evento promozionale del film "Maria", la 49enne ha optato per un capo che richiamava una dea greca, in linea con il personaggio che interpreta nel biopic diretto da Pablo Larraín. Il film, che racconta la vita della famosa cantante d'opera Maria Callas, debutterà giovedì al Festival del Cinema di Venezia, che ha avuto inizio il giorno precedente e si concluderà l'8 settembre. "Maria" compete per il Leone d'Oro.

Al suo arrivo all'Hotel Excelsior, Jolie ha indossato un lungo abito di chiffon marrone sia elegante che leggermente trasparente, abbinato a scarpe e occhiali coordinati. I suoi capelli erano di una sfumatura più chiara del solito.

A joins Jolie a Venezia ci sono gli attori Valeria Golino, che interpreta la sorella di Maria Callas, Yakinthi, e Haluk Bilginer, che interpreta il magnate greco-argentino Aristotle Onassis, amante di Callas.

Pitt e Jolie si riuniranno a Venezia?

Mentre "Maria" è al centro dell'attenzione tra le competizioni, la commedia noir "Wolves" - una collaborazione tra i pesi massimi di Hollywood George Clooney e Brad Pitt, già insieme in "Burn After Reading" del 2008 - è sotto i riflettori tra gli eventi collaterali del festival.

La possibilità di un ricongiungimento tra gli ex-amanti Angelina Jolie e Brad Pitt a Venezia tiene i fan con il fiato sospeso. Il loro divorzio, caratterizzato da una contesa per la custodia dei figli, è ancora in corso.

A proposito della questione, Alberto Barbera, direttore del festival, ha dichiarato a "Vanity Fair": "Angelina arriverà il 29 e partirà con Pablo Larraín per Telluride. Brad arriverà a Venezia il 31. È altamente improbabile che si incontrino sulla spiaggia del Lido".

Jolie e Pitt si sono conosciuti durante le riprese di "Mr. & Mrs. Smith" nel 2005, e la loro relazione ha portato a un fidanzamento nel 2012 e a un matrimonio in Francia nel 2014. Il loro matrimonio è finito quando Jolie ha presentato istanza di divorzio nel settembre del 2016.

