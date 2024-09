- Angelina Jolie è esuberante in Colorado

Angelina Jolie (49) ha concluso un'altra serie di promozioni per il suo film "Maria" dopo la sua commovente presentazione a Venezia. Il 31 agosto, ha onorato il Telluride Film Festival nel Colorado, con "Maria" del regista cileno Pablo Larraín (48) che ha fatto il suo debutto nordamericano dopo la sua prima mondiale al Venice Film Festival.

Stando a quanto riferito dal "Hollywood Reporter", Jolie sarebbe alla ricerca del suo secondo Oscar grazie alla sua interpretazione della cantante lirica Maria Callas (1923-1977). Per la première, ha sfoggiato un raffinato abito grigio con maniche ampie, abbinato a tacchi a punta marroni e occhiali da sole neri audaci. Ha condiviso il palcoscenico con star come Naomi Watts (55) e Martha Stewart (83).

Schivare un incontro sgradevole

A Venezia, Jolie ha presentato il biopic cinque giorni prima. Come riportato da "People", la sua performance ha scatenato emozioni inaspettate: un applauso in piedi di 8 minuti l'ha lasciata con gli occhi lucidi. Alla fine del film, si è asciugata le lacrime e ha condiviso calorosi abbracci, incluso uno con il regista Pablo Larraín. Dopo la proiezione, se n'è andata rapidamente, presumibilmente per evitare un incontro imbarazzante con un ex.

Brad Pitt (60) è stato avvistato a Venezia con la sua compagna Ines de Ramon (31) durante il weekend. Il giorno successivo, il 1° settembre, ha partecipato alla première del suo ultimo film "Bullet Train" insieme alla sua partner. La coppia, che sarebbe insieme da circa due anni, ha posato allegramente con George Clooney (63) e sua moglie Amal Clooney (46) per le foto, trasudando felicità.

Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati nel 2014 ma si sono separati poco dopo. Jolie ha presentato richiesta di divorzio nel settembre 2016 e le procedure sono state tese da allora. Nonostante il divorzio sia stato finalizzato nel 2019, le dispute continuano nella loro causa di divorzio. La coppia ha sei figli: Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20), Maddox (23) e i gemelli Knox e Vivienne (16).

