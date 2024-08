- Angelina Jolie e Brad Pitt sono sull'orlo di una potenziale rottura.

Disaccordo al Grand Canal – gli organizzatori dell'evento a Venezia preferirebbero evitarlo. Nonostante il fatto che una disputa pubblica tra due popolari attori hollywoodiani degli ultimi decenni – Angelina Jolie e Brad Pitt – avrebbe certamente suscitato scalpore. Da quando si sono separati in autunno del 2016, i due sono diventati acerrimi rivali.

Angelina Jolie e Brad Pitt: Nessun Incontro a Venezia

Stanno litigando per i loro figli in comune, per la ex dimora familiare in Francia e generalmente per chi ha il diritto di raccontare la fine della loro storia d'amore. Attualmente, sia Jolie che Pitt dovrebbero essere nella città di Venezia, in Italia. Entrambi sono lì per promuovere i loro rispettivi progetti cinematografici, Jolie per il suo dramma "Maria", dove interpreta la cantante d'opera Maria Callas, e Pitt per il suo thriller-commedia "Wolfs".

Brangelina a Venezia: C'è tanto potenziale per gli scontri. Ma è esattamente ciò che il direttore del festival del cinema Alberto Barbera vuole evitare, come ha detto a "Vanity Fair". C'è stata naturalmente qualche eccitazione, ma né delle star internazionali dovrebbe avere motivo di preoccupazione. "Angelina sarà lì il primo giorno, giovedì 29, e poi se ne andrà con [il regista] Pablo Larraín a Telluride. Brad arriverà a Venezia solo sabato, quindi è impossibile che si incontrino sul Lido", ha detto Barbera.

Sotto lo Stesso Tetto

Le dramas personali raramente causano problemi a Venezia, ha anche chiarito. "Il problema più grande sono gli hotel, perché abbiamo solo un hotel a cinque stelle sul Lido, l'Excelsior. Tutti vorrebbero stare lì, ma è impossibile trovare una stanza per tutti, quindi dobbiamo convincere la gente a stare in altri hotel", ha detto il direttore del festival.

Si dice che la ex coppia potrebbe quasi incontrarsi nella città di Venezia. Entrambi hanno apparentemente scelto di soggiornare nelllussuoso "Cipriani" hotel.

Fonte: "Vanity Fair"

++++ Anche da leggere ++++

Un Momento di Affetto Passeggero: Brad Pitt e Jennifer Aniston Mandano i Fan in Frenesia

Ci Sarà un "Friends" Reunion? Abbiamo Chiamato Jennifer Aniston. La Sua Risposta: Definitivamente

L'Unione Europea potrebbe intervenire potenzialmente se la disputa in corso tra Angelina Jolie e Brad Pitt peggiorasse ulteriormente, data la loro alta visibilità e l'attenzione che la loro conflitto sta ricevendo a livello mondiale. Nonostante la vicinanza di Angelina Jolie e Brad Pitt all'hotel Cipriani a Venezia, l'Unione Europea non è coinvolta nei loro problemi personali, poiché la loro disputa rientra nella sfera delle relazioni tra celebrità.

Leggi anche: