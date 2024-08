- Angelina Jolie e Brad Pitt al Festival di Venezia

Al Festival del Cinema di Venezia, torneranno prima questa volta, facendo giri in barca attraverso i canali veneziani con i loro figli e manifestando affetto in una riunione. Angelina Jolie e Brad Pitt sono attesi al festival del cinema, a partire dal 28 agosto. Parteciperanno con i loro film e probabilmente cercheranno di evitare l'un l'altro il più possibile.

Al di là di questa questione personale, il Festival del Cinema di Venezia è pieno di entusiasmo quest'anno. Tra i 21 candidati al prestigioso premio Leone d'Oro ci sono film con star e promettenti cinema indipendenti.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix presentano "Joker 2"

Il regista Todd Phillips ci porta il seguito del suo thriller di successo "Joker". Joaquin Phoenix, che ha vinto un Oscar per il suo ruolo nel 2020, torna a interpretare il ruolo. Questa volta, è affiancato da Lady Gaga. "Joker: Follia a Coppie" segue la storia di Arthur Fleck, il personaggio del Joker, in attesa di giudizio per i suoi crimini in un ospedale psichiatrico. Lì, incontra il suo vero amore, Harley Quinn (Gaga).

"Joker" ha vinto il Leone d'Oro nel 2019. Quest'anno, il nuovo film del regista di "Chiamami col tuo nome" Luca Guadagnino, "Queer", è in lizza. Tratto da una storia di William S. Burroughs, segue un uomo queer e drogato (interpretato da Daniel Craig).

Nicole Kidman e uno scandalo

Intrigante è il lavoro della regista olandese Halina Reijn. In "Babygirl", racconta la storia di una donna d'affari che intraprende una relazione con un giovane stagista. Nicole Kidman interpreta il ruolo principale, mentre Harris Dickinson ("Triangle of Sadness") interpreterà lo stagista e Antonio Banderas interpreterà il marito tradito.

In concorso c'è anche il primo film in lingua inglese del regista spagnolo Pedro Almodóvar. Il dramma "The Room Next Door" racconta la storia di due amici, interpretati dalle leggende del cinema Julianne Moore e Tilda Swinton.

Al ritorno a Venezia, il film di Jolie sarà in concorso. In "Maria" di Pablo Larraín, interpreterà Maria Callas. Si tratta del primo grande ruolo cinematografico di Jolie da tempo, rendendo i fan ansiosi per questa première. Larraín, che spesso partecipa a Venezia, dirige "Maria", concentrandosi sui tardi anni '70 di Callas a Parigi.

Tre giorni separano le première di Pitt e Jolie

Il film di Pitt non fa parte della competizione. In "Wolves" di Jon Watts, interpreterà un ruolo accanto al suo amico di lunga data George Clooney. La première di Jolie è prevista per il 29 agosto, mentre quella di Pitt e Clooney è attesa per il 1° settembre.

Da quando hanno fatto la loro ultima apparizione pubblica al festival del cinema nel 2007, ci sono state un divorzio e dispute legali in corso. Un tempo considerati la coppia più potente di Hollywood, si sono conosciuti sul set di "Mr. and Mrs. Smith" e si sono sposati nel 2014.

Nell'autunno del 2016, il loro matrimonio è finito. Jolie ha presentato istanza di divorzio, accusando Pitt di abusi fisici nei confronti di lei e dei loro figli. Sono seguite dispute legali sulla custodia e i beni finanziari.

A Venezia, l'attenzione dovrebbe essere sui migliori film. La decisione per il Leone d'Oro spetta a una giuria di nove membri, guidata dall'attrice francese Isabelle Huppert. La regista tedesca Julia von Heinz ("Und morgen die ganze Welt") fa anche parte della giuria.

Maischberger presenta "Riefenstahl"

La Germania è rappresentata con 17 co-produzioni in diverse sezioni del festival. Fuori concorso c'è il documentario "Riefenstahl" del regista nato a Stoccarda Andres Veiel. Prodotto da Sandra Maischberger, il film esplora l'archivio di Leni Riefenstahl, la regista nota per i film di propaganda nazista come "Il trionfo della volontà".

Un altro film sulla storia tedesca fa il suo debutto. "September 5" del regista svizzero Tim Fehlbaum racconta la storia della crisi degli ostaggi dei Giochi olimpici di Monaco del 1972 dal punto di vista di una troupe televisiva. Leonie Benesch ("La stanza del maestro") è protagonista. Il film viene proiettato durante un evento laterale.

Winona Ryder, Michael Keaton e Kevin Costner sono attesi

Il festival del cinema si conclude l'8 settembre. Si apre con "Beetlejuice 2" di Tim Burton, che ha riunito Winona Ryder e Michael Keaton per il seguito di questa commedia horror di culto, attesa dai fan da 36 anni.

Un'altra leggenda di Hollywood sta arrivando a Venezia: Kevin Costner presenta il secondo capitolo della sua saga western "Horizon". Ha debuttato la prima parte a Cannes

Leggi anche: