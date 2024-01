Angela Bassett ha tenuto la mano di Austin Butler durante la consegna dell'Oscar al miglior attore protagonista

Nadine Babu, amministratore delegato di Babu Social Networks, ha postato su Twitter una clip della Bassett che tiene la mano di Austin Butler dopo che è stata letta la sua nomination per il ruolo di "Elvis" nella categoria miglior attore.

"Angela Bassett tiene la mano di Austin Butler mentre lui è nervoso... è esattamente il tipo di donna che immaginavo fosse", ha scritto Babu su Twitter.

Né la Bassett, nominata nella categoria miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in "Black Panther: Wakanda per sempre", né Butler hanno vinto, ma internet ha apprezzato il loro cameratismo.

Le persone si sono divise sulla reazione apparentemente delusa della Bassett quando Jamie Lee Curtis ha vinto nella loro categoria.

