- Angel tornerà nella maestosa cupola del castello di Schweriner.

La statua di quasi 900 chilogrammi dell'arcangelo, con la sua patina antica, è pronta a fare il suo ritorno sul grandioso cupolone del Castello di Schwerin tra pochi giorni, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. La data prevista per l'installazione è il prossimo mercoledì, come comunicato dall'Ufficio Edilizio e Immobiliare di Schwerin.

Nella ultime sei mesi, la scultura in zinco del 1857 ha ricevuto una cura amorevole in un'officina metallurgica di Berlino. Strato dopo strato di vecchio oro e vernice sono stati rimossi con cura, e i danni sono stati riparati con precisione. Per finire, l'arcangelo ha subito un processo di doratura a due strati, che ha richiesto circa 480 ore di lavoro.

Il Complesso Reale di Schwerin, che include il castello, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell'UNESCO alla fine di luglio.

Dopo il suo restauro minuzioso, il Monumento dell'arcangelo tornerà a decorare le altezze del Castello di Schwerin. I visitatori del sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO potranno presto ammirare questo monumento storico nel suo massimo splendore.

