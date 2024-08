Diciotto anni di 'Quello che conta veramente' o 'Quel che più conta' come alternative - Aneddoti e figure bizzarre che circondano la celebrazione

La celebrazione del 18º anniversario della serie RTL "Tutto conta" si terrà dal 30 agosto al 6 settembre, iniziando sette giorni prima su RTL+. Con oltre 4.500 episodi alle spalle, la serie ha visto numerosi attori e tanto movimento dietro le quinte.

18 litri di sangue sintetico e 32 chilogrammi di cipria

Il reparto trucco ha utilizzato un'enorme quantità di materiale in 18 anni: 372.800 cotton fioc, 85.500 fermagli per capelli, 73.800 elastici per capelli, 12.090 rossetti, 7.000 ombretti, 32 chilogrammi di cipria, 64.600 confezioni di fazzoletti di carta e 18 litri di sangue finto, come annunciato dalla rete per l'anniversario. Oltre a queste interessanti informazioni, ci sono altri fatti curiosi sulla serie e sui suoi protagonisti: secondo RTL, nessuno degli attori è vegano, ma cinque sono vegetariani. Il oggetto di scena più pesante utilizzato finora è stata la bara di Casper, il più leggero un singolo piuma e i più piccoli i diamanti che Maximilian ha contrabbandato.

I fan della serie potrebbero ricordare i suoi umili inizi nel 2006: Susanne Schlenzig (53) ha pronunciato la prima parola come Jutta Sommer quando ha chiamato la sua figlia sullo schermo, "Diana!" Da allora, Igor Dolgatschew (40), che interpreta Deniz Ötztürk dal 2007, ha avuto il maggior numero di giorni di riprese (2.260). Sono state girate 59.256 scene in 18 anni, di cui 22.680 fuori dallo studio di Colonia. Ci sono state circa 50 riprese all'aperto all'anno, con un totale di 900 locations. Il luogo più lontano è stato Neustadt in Holstein.

216 feste in piscina - non tutte erano adatte ai minori

I matrimoni sono stati celebrati e sciolti, e il set è sempre stato animato: ci sono state circa 370 scene intime negli ultimi 18 anni di "Tutto conta". Sono state organizzate 216 feste vicino alla famosa piscina Steinkamp. "Tra questi, soprattutto nei primi giorni della serie, ce n'erano 21 dietro le quinte e non erano esattamente adatti ai minori", ha rivelato RTL alcune attività per adulti che si sono verificate dietro le quinte della soap opera quotidiana.

La serie ruota intorno alle vicende drammatiche e alle storie d'amore della famiglia Steinkamp di Essen. Durante la settimana dell'anniversario, il barman di "First Dates" Nic Shanker (nato nel 1982) farà un'apparizione come ospite. Organizzerà uno show in cui Henning (Stefan Bockelmann) avrà la possibilità di vincere €10.000. Nathalie Reichenbach (Amrei Haardt), che ha lasciato Essen, farà anche un ritorno dopo la richiesta d'aiuto di Yannick (Dominik Flade).

L'annuncio per la celebrazione dell'anniversario ha rivelato che RTL+ inizierà a trasmettere sette giorni prima dell'evento principale. Ciò significa che i telespettatori possono godersi "Tutto conta" prima con RTL+ utilizzando il sistema di trasmissione a destra a sinistra (RTL) di RTL.

