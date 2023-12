Notizie salienti

Andy Murray si ritira dagli Australian Open

Murray si ritira dal primo Grande Slam della stagione

Gli Australian Open iniziano il 15 gennaio

Si ritira anche Kei Nishikori

"Tornerò a casa a breve per valutare tutte le opzioni".

La riluttanza della britannica a sottoporsi a un intervento chirurgico è comprensibile. I giocatori che si sono operati all'anca in passato, come gli ex numeri 1 del mondo Gustavo Kuerten e Lleyton Hewitt, hanno faticato a ritrovare la loro forma.

Il due volte campione del Grande Slam Hewitt non è riuscito a raggiungere le ultime fasi del Grande Slam dopo essersi operato nel 2008, mentre il miglior risultato di Kuerten dopo l'operazione del 2002 è stato il terzo turno degli Australian Open.

"Ho ovviamente attraversato un periodo molto difficile con la mia anca per molto tempo e ho chiesto consiglio a diversi specialisti dell'anca", ha scritto Murray su Instagram all'inizio di questa settimana.

"Avendo ricevuto la raccomandazione di trattare l'anca in modo conservativo dopo gli US Open, ho fatto tutto ciò che mi è stato chiesto dal punto di vista della riabilitazione e ho lavorato duramente per cercare di tornare in campo a competere".

"Dopo aver giocato dei set di allenamento qui a Brisbane con alcuni giocatori di alto livello, purtroppo questo non ha ancora funzionato per portarmi al livello che vorrei, quindi devo rivalutare le mie opzioni. Ovviamente continuare la riabilitazione è un'opzione e dare alla mia anca più tempo per recuperare.

"Anche l'intervento chirurgico è un'opzione, ma le probabilità di successo non sono così alte come vorrei, il che ha reso questa opzione secondaria e la mia speranza è stata quella di evitarlo. Tuttavia è qualcosa che potrei dover prendere in considerazione, ma speriamo di no".

Gli Australian Open iniziano il 15 gennaio e Murray non è l'unico giocatore di alto profilo a ritirarsi.

Kei Nishikori salterà il suo secondo Grande Slam consecutivo perché non ha ancora recuperato completamente da un infortunio al polso.

Nishikori, finalista agli US Open, non gareggia da agosto e di conseguenza è sceso al 22° posto della classifica mondiale.

"La mia riabilitazione sta andando bene, ma non sono ancora pronto al 100% per tornare in partite al meglio dei cinque set", ha dichiarato il 28enne.

Novak Djokovic, vincitore di 12 grandi slam, mercoledì ha dichiarato che deciderà se partecipare agli Australian Open dopo aver preso parte a due eventi di esibizione.

Il sei volte campione degli Australian Open è stato assente anche dalla seconda parte del tour dello scorso anno e ha ritardato il suo ritorno, dichiarando la scorsa settimana di aver "iniziato a sentire dolore" al gomito destro.

Ma sul suo sito ufficiale il serbo, 30 anni, ha dichiarato che questa settimana prenderà parte al Kooyong Classic (10-12 gennaio) e al Tie Break Tens del 10 gennaio.

Anche il numero uno del mondo Rafael Nadal farà il suo ritorno dall'infortunio - si è ritirato dalle World Tour Finals di novembre per un infortunio al ginocchio - al Tie Break Tens di Melbourne e ha aumentato le speranze di partecipare agli Australian Open postando su Instagram una sua foto in un aeroporto con la didascalia: "Australian Open in arrivo".

