Andy Murray si ritira a Brisbane e teme un'operazione all'anca

Murray si ritira dagli Internazionali di Brisbane

Nuovi problemi di infortunio per Djokovic

Gli Australian Open iniziano il 15 gennaio

L'ex numero uno del mondo Andy Murray, che non gioca da luglio a causa di un infortunio, si è ritirato dal Brisbane International di questa settimana a causa di problemi di lunga durata all'anca destra e ha dichiarato che potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico.

Con l'inizio degli Australian Open il 15 gennaio, il ritiro del britannico da Brisbane solleva dubbi sulla partecipazione del 30enne al primo Major dell'anno, torneo in cui si è classificato secondo in cinque occasioni.

In un lungo post sulla sua pagina Instagram, Murray ha dichiarato che rimarrà in Australia nei prossimi giorni e deciderà nel fine settimana se rimanere Down Under o tornare in Gran Bretagna.

"A breve termine resterò in Australia per i prossimi due giorni per vedere se la mia anca si stabilizza un po' e deciderò entro il fine settimana se restare qui o volare a casa per valutare il da farsi", ha detto.

Anche Novak Djokovic, vincitore di 12 grandi slam, è stato assente dalla seconda parte del tour l'anno scorso e ha ritardato il suo ritorno, dicendo la scorsa settimana che aveva "iniziato a sentire dolore" al gomito destro.

Nel frattempo, il numero uno del mondo Rafael Nadal ha annunciato che farà il suo ritorno a questo sport, dopo essersi ritirato dalle World Tour Finals di novembre per un infortunio al ginocchio, in un evento di esibizione a Melbourne la prossima settimana.

Lo spagnolo si è ritirato dal Brisbane International la scorsa settimana, affermando di non essere "ancora pronto dopo la lunga stagione dell'anno scorso", ma ha dichiarato di voler giocare agli Australian Open.

Stan Wawrinka (ginocchio), Milos Raonic (polso), Kei Nishikori (polso) sono altri nomi importanti che stanno cercando di superare i problemi di infortunio prima dell'inizio degli Australian Open.

Periodo difficile per Murray

Murray, attualmente 16° al mondo, ha tentato il rientro agli US Open in agosto ma si è ritirato due giorni prima dell'inizio del torneo e da allora le sue uniche apparizioni in campo sono state delle esibizioni.

"Ho ovviamente attraversato un periodo molto difficile con la mia anca per molto tempo e ho chiesto consiglio a diversi specialisti dell'anca", ha aggiunto su Instagram.

"Avendo ricevuto la raccomandazione di trattare l'anca in modo conservativo dopo gli US Open, ho fatto tutto ciò che mi è stato chiesto dal punto di vista della riabilitazione e ho lavorato duramente per cercare di tornare in campo a competere".

"Dopo aver giocato dei set di allenamento qui a Brisbane con alcuni giocatori di alto livello, purtroppo questo non ha ancora funzionato per portarmi al livello che vorrei, quindi devo rivalutare le mie opzioni. Ovviamente continuare la riabilitazione è un'opzione e dare alla mia anca più tempo per recuperare.

"Anche l'intervento chirurgico è un'opzione, ma le probabilità di successo non sono così alte come vorrei, il che ha reso questa opzione secondaria e la mia speranza è stata quella di evitarlo. Tuttavia, è un'opzione che potrei dover prendere in considerazione, ma speriamo di no".

Muguruza si ritira, Serena rientra

Nel sorteggio femminile di Brisbane, la campionessa di Wimbledon Garbine Muguruza è stata costretta a ritirarsi dopo essere crollata durante il suo match contro la serba Aleksandraw Krunic a causa di forti crampi.

Ma il 2018 segnerà il ritorno della 23 volte campionessa del Grande Slam Serena Williams, che è tornata in campo al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi nel fine settimana, meno di quattro mesi dopo essere diventata mamma.

"È davvero bello tornare in campo. È la prima volta che gioco ad Abu Dhabi... le prime partite sono sempre incredibilmente difficili, ma è stato fantastico e sono contenta di poterlo fare qui", ha detto la Williams dopo la sconfitta per 6-2 3-6 10-5 contro Jelena Ostapenko.

La Williams, attualmente numero 22 del mondo, si è iscritta per difendere la sua corona degli Australian Open.

Con il 24° titolo del Grande Slam, la Williams raggiungerebbe la controversa australiana Margaret Court per il primato di tutti i tempi nei Grandi Slam, sia per le donne che per gli uomini.

