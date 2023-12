I punti salienti della storia

Andy Murray si opera all'anca e punta al ritorno a Wimbledon

Murray non gioca dalla scorsa estate

Lo scozzese si è ritirato dagli Australian Open

L'ex numero 1 del mondo ha vinto tre grandi slam

Il britannico, 30 anni, si è detto ottimista per il suo futuro e punta a giocare a Wimbledon a luglio dopo l'operazione all'anca destra effettuata dal dottor John O'Donnell, uno dei migliori chirurghi dell'anca al mondo.

"Oggi sono stato operato con successo all'anca destra presso il St Vincent Hospital di Melbourne", ha dichiarato il tre volte campione del Grande Slam sulla sua pagina Facebook .

"Non vedo l'ora di tornare al tennis agonistico durante la stagione dei campi in erba. Grazie a tutti per gli auguri e il sostegno degli ultimi giorni. Mi riprenderò da questa situazione".

Murray, attualmente 19° al mondo, non gioca a livello agonistico dal luglio 2017. Lo scozzese ha tentato un ritorno agli US Open in agosto, ma si è ritirato due giorni prima dell'inizio del torneo e la scorsa settimana si è ritirato dagli Australian Open, che iniziano il 15 gennaio.

La scorsa settimana il due volte campione di Wimbledon ha scritto su Instagram che l'intervento chirurgico era la sua "opzione secondaria" perché "le possibilità di un esito positivo non sono così alte come vorrei".

La sua riluttanza a farsi operare era comprensibile. I giocatori che in passato sono stati operati all'anca, come gli ex numeri 1 del mondo Gustavo Kuerten e Lleyton Hewitt, hanno faticato a ritrovare la loro forma precedente.

Il due volte campione del Grande Slam Hewitt non è riuscito a raggiungere le ultime fasi del Grande Slam dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico nel 2008, mentre il miglior risultato di Kuerten dopo essersi operato nel 2002 è stato il terzo turno degli Australian Open.

Ma Murray, parlando dal suo letto d'ospedale ai giornalisti britannici, ha detto che "non ha ancora finito di giocare a tennis".

"Tornerò a competere ai massimi livelli", ha aggiunto, rivelando di essere in contatto con O'Donnell dal 2008, quando l'anca ha iniziato a dargli fastidio.

"Sono molto ottimista per il futuro: il chirurgo è molto soddisfatto di come è andata".

Il britannico ha detto che dovrebbe essere abbastanza in forma per tornare in Gran Bretagna entro quindici giorni e che gli sono state date 14 settimane di tempo per il rientro.

"Il mio piano è di tornare a giocare verso la fine della stagione sui campi d'erba, potenzialmente anche prima. Mi prenderò tutto il tempo necessario per assicurarmi che la riabilitazione avvenga in modo corretto e che l'intervento chirurgico abbia il massimo successo possibile".

Per questa stagione di Wimbledon, Murray sarà stato costretto a rimanere inattivo per quasi un anno, avendo giocato per l'ultima volta il 12 luglio 2017, quando è stato eliminato da Wimbledon nei quarti di finale da Sam Querrey.

Il padre di due figli ha dichiarato ai giornalisti che il desiderio della figlia maggiore, che compirà due anni il mese prossimo, di vederlo giocare è stata la sua motivazione per tornare all'apice del suo sport.

"Una delle cose che vorrei fare è giocare fino a quando mia figlia maggiore sarà in grado di guardarmi e di avere una piccola comprensione di ciò che ho fatto per vivere", ha detto, secondo The Independent.

"È una cosa che volevo davvero fare. È una delle cose che mi ha spinto a continuare a giocare".

