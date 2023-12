Andy Murray perde gli Australian Open contro Roberto Bautista Agut

Afflitto da un problema all'anca, il tre volte vincitore di un Grande Slam ha annunciato venerdì di voler abbandonare lo sport quest'anno a causa del dolore che prova.

Ma dopo la sconfitta al primo turno Murray, che è precipitato a 229 nella classifica mondiale dopo 18 mesi tormentati dagli infortuni, ha aperto la porta a un possibile ritorno in Australia dicendo che avrebbe "fatto tutto il possibile" per giocare di nuovo in un torneo che non ha mai vinto.

Murray sembrava destinato a una brusca uscita di scena lunedì, quando è caduto in svantaggio di due set contro l'ostinato spagnolo, ma il 31enne ha sfidato il dolore e ha esaltato il pubblico di Melbourne con una straordinaria rimonta per portare la partita al quinto set decisivo, prima di subire un'eroica sconfitta per 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) 6-2.

La lotta nel terzo e nel quarto set ha avuto la meglio sullo scozzese, mentre Bautista Agut si è imposto con facilità per due volte nel set finale, ottenendo la prima vittoria della sua carriera su Murray. In precedenza, lo spagnolo non aveva mai vinto un set contro l'ex numero 1 del mondo.

L'epico addio di Andy Murray agli Australian Open

Non è ancora finita?

Un Murray sofferente ha dichiarato venerdì di voler dire addio a luglio a Wimbledon, dove nel 2013 ha fatto la storia ponendo fine a 77 anni di assenza della Gran Bretagna nel mondo maschile.

Tuttavia, parlando con l'intervistatore sul campo Mark Petchey - uno dei suoi primi allenatori - dopo la maratona di lunedì, Murray non ha escluso di giocare nuovamente agli Australian Open , ma durante la conferenza stampa post-partita ha spiegato di avere due opzioni.

Per tornare a Melbourne, Murray ha detto che avrebbe bisogno di un'altra operazione importante all'anca destra e anche in quel caso non ci sarebbe alcuna garanzia di poter competere al livello a cui è stato abituato nell'ultimo decennio. Ha detto che prenderà una decisione "probabilmente nella prossima settimana o giù di lì".

"Una di queste è quella di prendersi i prossimi quattro mesi e mezzo di riposo, poi di rimettersi in sesto e di giocare Wimbledon", ha detto. "Voglio dire, sto davvero lottando. In questo momento non riesco a camminare bene".

Ha proseguito: "Con un'operazione del genere non ci sono assolutamente garanzie che io possa tornare a giocare. Ne sono pienamente consapevole. È un'operazione davvero importante.

"Ma c'è la possibilità, perché i ragazzi l'hanno già fatto in passato. Bob Bryan lo sta facendo proprio ora", ha aggiunto, riferendosi al leggendario specialista del doppio. "Altri atleti ci hanno provato. Ma, come ho detto, non ci sono garanzie. È questa la decisione che devo prendere: la possibilità di non disputare un'altra partita con l'operazione".

"Se mi opero e non mi riprendo bene, non potrò più giocare. Ne sono consapevole. È una decisione che devo prendere.

"Migliorerà la mia qualità di vita, avrò meno dolore nel fare cose normali come camminare e mettere le scarpe e i calzini".

"Se quella di oggi [lunedì] è stata la mia ultima partita, è stato un modo brillante di finire. È una cosa che probabilmente prenderò in considerazione".

"È stata un'atmosfera incredibile. Ho letteralmente dato tutto quello che avevo in campo, ho lottato al meglio e ho fatto molto meglio di quello che avrei dovuto fare senza la quantità di allenamento che ho avuto a disposizione. Mi andrebbe bene se fosse il mio ultimo match".

Se il cinque volte finalista del torneo dovesse tornare a Melbourne, un video tributo con i suoi compagni dei "Big Four", Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, oltre a ex numero 1 del mondo come Caroline Wozniacki e Karolina Pliskova, si rivelerebbe un po' prematuro. Solo il tempo potrà dirlo.

"Hai reso orgogliosa la Scozia, hai reso orgogliosa la Gran Bretagna, sei un Signore. Chi può dirlo?" ha detto Federer nel tributo, riferendosi al cavalierato ricevuto da Murray nel 2016.

Djokovic, l'uomo battuto da Murray nella finale di Wimbledon del 2013, ha aggiunto: "Grazie sempre per aver lasciato il tuo cuore e fino all'ultima goccia di energia sul campo".

LEGGI: Andy Murray, il campione femminista

Preoccupazioni iniziali per Murray

Pochi avrebbero previsto che questo incontro di primo turno si sarebbe protratto per quattro ore e nove minuti, quando Bautista Agut ha preso un vantaggio di due set in una battaglia che Murray ha definito "incredibile".

Dal punto di vista fisico, ci sono stati i primi segnali di miglioramento della sua condizione contro Bautista Agut.

Bautista Agut, tuttavia, ha battuto l'amico d'infanzia e numero 1 del mondo Djokovic, vincendo il suo nono titolo questo mese a Doha.

In un primo set molto combattuto, in cui lo scozzese ha faticato con la percentuale di prime di servizio, Bautista Agut ha effettuato il break per il 5-4 dopo aver salvato una palla break nel game precedente.

Il secondo set si è concluso con lo stesso punteggio, con Murray che ha iniziato a faticare visibilmente. Non riusciva ad alzare i colpi da fondo campo, il che si traduceva in una raffica di errori a rete.

Murray, tuttavia, ha avuto di che esultare - così come la stragrande maggioranza dei tifosi che lo sostenevano sulla Melbourne Arena - quando ha dato prova della sua grande capacità di copertura, piazzando un vincente di rovescio su un rovescio angolato di Bautista Agut per fare il break per il 2-2 nel terzo.

È stato un punto chiave che ha dato una svolta alla partita.

Il britannico è esploso e il pubblico, tra cui la mamma Judy e il fratello Jamie, gli ha tributato una standing ovation. Il secondo vento di Murray ha dato energia a tutti in una giornata soffocante.

Murray ha mostrato il pugno di ferro quando ha salvato un'occasione di break sul 4-4 con un rovescio lungolinea e ha persino creato un set point sul 5-4. Dopo aver sbagliato un dritto a seguito di un lungo scambio, il pubblico ha esultato, ma Murray ha portato a termine il lavoro nel tie-break, aiutato notevolmente dal suo servizio.

Sebbene la sua percentuale di prime di servizio sia stata altalenante, Murray ha messo a segno 19 ace nel corso dell'incontro.

Nel quarto set, la rimonta di Murray è continuata. Sul 5-4, Bautista Agut era a un game dal passaggio al secondo turno, ma una risposta all'amore del due volte campione di Wimbledon ha riportato la situazione in parità ed è stato necessario un tie-break per decidere il risultato.

Forze al quinto

Murray si è portato in vantaggio per 4-1 e ha mantenuto il vantaggio, rallegrandosi per l'ennesima vittoria al tie-break. Ma nel quinto ha vacillato e, nonostante abbia salvato un match point, era chiaramente in difficoltà dopo aver dato tanto per pareggiare l'incontro.

Sull'1-5 ha salutato il pubblico ed è apparso vicino alle lacrime mentre serviva.

Poi ha temporaneamente prolungato la partita salvando un match point con una volée corta in un grande rally per tenere vivo se stesso e il pubblico.

Ma al secondo match point, Bautista Agut ha strappato un dritto sulla linea per costringerlo all'errore.

"Oggi è stata una serata incredibile", ha dichiarato Bautista Agut, ora 3-20 contro i cosiddetti "Big Four".

"Andy merita l'atmosfera che si respira qui e tutte le persone che sono venute a vederlo", ha aggiunto il trentenne, che al secondo turno avrà di nuovo gran parte del pubblico contro, visto che affronterà l'australiano John Millman.

"Voglio congratularmi con lui per tutto quello che ha fatto per il tennis".

Forse Murray avrà ancora molto da dire, ma se questa è la fine, è stato un finale appropriato per la grintosa e storica carriera di Murray.

Fonte: edition.cnn.com