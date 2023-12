Andy Murray: Il grande sportivo che è diventato un campione femminista

A quattro mesi dal suo 32° compleanno, lo scozzese, probabilmente il più grande sportivo britannico, ha ammesso in lacrime che l'incessante dolore all'anca, che ha reso un calvario persino infilarsi i calzini, porterà i suoi giorni di gioco a una fine prematura. La partita di lunedì al primo turno degli Australian Open contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut potrebbe essere l'ultima.

"Il dolore è troppo forte", ha dichiarato il britannico, che è precipitato a 230 punti nella classifica mondiale, in un'emozionante conferenza stampa a Melbourne venerdì.

Ha dovuto lasciare la stanza per ricomporsi prima di tornare e ammettere di aver lottato per "molto tempo". Secondo quanto riferito, il 31enne non era l'unico a piangere nella stanza. Anche alcuni giornalisti hanno versato una lacrima salata, perché davanti a loro c'era un uomo che aveva raggiunto la grandezza, ma non era cambiato come persona da quando era emerso per la prima volta nel Tour maschile come un adolescente goffo, dotato e irsuto.

Arguto, onesto, assiduo, onesto: sono tutti aggettivi usati nelle ultime ore per descrivere il padre di due figli.

LEGGI: Roger Federer: Il mio avversario dei sogni sarebbe...

Il più grande impatto deve ancora venire

Può vantare una carriera straordinaria: tre titoli del Grande Slam, primo britannico a vincere Wimbledon in 77 anni, nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta II nel 2016, 45 titoli, due ori olimpici, oltre 61 milioni di dollari di premi, vincitore della Coppa Davis. Un campione indubbio in campo, ma forse più grande fuori.

Murray sarà ricordato anche come la voce maschile solitaria che ha sostenuto l'uguaglianza in uno sport in cui le discussioni sul sessismo sono frequenti quasi quanto le partenze dell'amministrazione Trump.

"Il tuo più grande impatto sul mondo potrebbe essere ancora da venire", ha twittato la grande tennista Billie Jean King allo scozzese. "La tua voce per l'uguaglianza ispirerà le generazioni future".

Per immaginare quale influenza potrebbe esercitare Murray una volta che il dolore si sarà attenuato, è necessario guardare indietro a ciò che l'ex numero 1 del mondo ha detto e fatto quando era in cima alla montagna del tennis durante un'epoca d'oro per il gioco maschile.

LEGGI: Federer sul ruolo di lottatore nel primo bacio con la moglie Mirka

All'inizio del 2012, il britannico è stato il primo giocatore ad assumere un ex grande del tennis come allenatore, aggiungendo Ivan Lendl al suo staff. Altri hanno seguito: Novak Djokovic ha assunto Boris Becker, poi Andre Agassi; Roger Federer ha cercato Stefan Edberg.

Dopo aver inaugurato l'era dei super-allenatori, Murray si è rivolto all'ex numero 1 femminile francese Amelie Mauresmo, diventando il primo tennista di alto profilo ad assumere una donna come allenatore.

Leggi: C'è sessismo nel tennis - King

Anche se l'assunzione di Mauresmo non ha dato il via a una tendenza, ha illuminato la giocatrice. Lo scrutinio di cui è stata oggetto l'ex campionessa di Wimbledon durante i due anni di collaborazione è stato una sorpresa. Mi ha "aperto la mente", ha detto.

"Era criticata ogni volta che perdevo, cosa che i miei precedenti allenatori non hanno mai sperimentato", ha detto Murray a proposito del periodo trascorso con la Mauresmo, due volte campionessa del Grande Slam.

In un'altra intervista, ha osservato che: "La quantità di critiche che ha ricevuto rispetto a qualsiasi altro allenatore con cui ho lavorato, non è assolutamente paragonabile. Di sicuro ha messo in luce alcune cose a cui non avevo dato molta importanza".

Lotta per l'uguaglianza in tutti gli sport

Avvertendo l'insidia della misoginia, Murray ha continuato a parlare, a criticare e a chiedere l'uguaglianza. Ha scritto un saggio per la BBC sull'importanza della parità di genere in tutti gli sport. È diventato un femminista.

Il fatto che sia stato l'unico giocatore di alto livello disposto a partecipare alla discussione, che sia stato necessario che un uomo famoso mettesse in luce i pregiudizi perché il messaggio diventasse più forte, sottolinea quanto ci sia ancora da fare nello sport, e nella società, prima di raggiungere la parità.

"Un po'", è stata la risposta di Murray quando , in un'intervista dello scorso anno , gli è stato chiesto se si sentisse l'unico giocatore maschio a difendere le donne.

King, che è stato all'avanguardia per la libertà e l'uguaglianza, una volta ha detto dell'uomo di punta del tennis sulla parità di diritti: "Andy è stato grande, e senza nemmeno rendersene conto, probabilmente".

LEGGI: Roger Federer medita sul suo eventuale ritiro

Nel 2016 Murray ha criticato Novak Djokovic, che conosce dall'età di 11 anni, dopo che il serbo aveva sostenuto che i giocatori maschi meritavano più premi in denaro delle donne perché attiravano più spettatori e generavano maggiori entrate.

Djokovic si è poi scusato, ma Murray ha comunque alzato la testa al di sopra del parapetto, affermando che le opinioni del 14 volte campione del Grande Slam "non hanno senso".

"Il tennis maschile è stato fortunato negli ultimi nove o dieci anni con i giocatori che ha avuto. È fantastico, ma tutto il tennis dovrebbe trarne vantaggio, non solo quello maschile", ha detto.

Pochi mesi dopo, alle Olimpiadi di Rio, un Murray sorridente ha corretto John Inverdale della BBC quando il presentatore si è congratulato con il giocatore per essere stato il primo a vincere due ori nel tennis. Era infatti il primo uomo a vincere due ori in singolare.

"Sei la prima persona ad aver vinto due medaglie d'oro olimpiche nel tennis, è un'impresa straordinaria, vero?", ha chiesto Inverdale, al quale Murray ha risposto: "Credo che Venus e Serena ne abbiano vinte circa quattro a testa...".

L'anno scorso, dopo la sconfitta con Sam Querrey a Wimbledon, è stato ancora una volta schietto con i media. Quando un giornalista ha descritto il grande servitore Querrey come il primo giocatore americano a raggiungere la semifinale di un Grande Slam dal 2009, Murray ha subito replicato: "Giocatore maschio". Serena Williams e Sloane Stevens hanno ovviamente vinto titoli importanti in quel periodo.

Né Murray si è mantenuto esclusivamente entro i limiti del tennis. In risposta alla richiesta di Ada Hegerberg di fare twerk sul palco dopo essere diventata la prima donna a vincere il Pallone d'Oro del calcio, lo scozzese ha postato su Instagram: "Un altro esempio del ridicolo sessismo che esiste ancora nello sport. Perché le donne devono ancora sopportare questo schifo? Sono stato coinvolto nello sport per tutta la vita e il livello di sessismo è irreale".

Ha parlato di parità di retribuzione, di essere cresciuto circondato da donne - sua madre Judy, allenatrice di tennis, è la persona che lo ha guidato sulla via della gloria - e di femminismo.

"Se sono diventato un femminista? Beh, se essere femminista significa lottare affinché una donna sia trattata come un uomo, allora sì, suppongo di sì", ha scritto Murray sul suo sito web nel 2015.

Murray sarà ricordato come un brillante campione, uno sportivo eccezionale che ha realizzato il suo potenziale, ma lascia anche un'eredità come sostenitore delle donne. Quando i suoi colleghi sono rimasti in silenzio, Murray si è messo in prima linea nella lotta contro il sessismo nello sport.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com