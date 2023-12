Andy Murray giocherà il doppio a Wimbledon dopo l'operazione che gli ha salvato la carriera

Insieme a Feliciano Lopez al Queen's Club, lo scozzese ha vinto il suo primo match di doppio dopo l'operazione all'anca che gli ha salvato la carriera sei mesi fa e ora punta al successo a Wimbledon.

Murray ha confermato che farà coppia con il francese Pierre-Hugues Herbert al torneo su erba e che non vede l'ora di affrontare la sfida.

Herbert ha vinto tutti e quattro i titoli di doppio del Grande Slam e, come Murray nel singolare nel 2016, ha conquistato la vittoria a Wimbledon quell'anno, in coppia con Nicolas Mahut.

"Lui (Herbert) aveva detto al mio allenatore che non avrebbe giocato il doppio a Wimbledon. Si sarebbe concentrato sul singolare agli Open di Francia e a Wimbledon", ha detto Murray.

"Poi, non ricordo esattamente dopo quanto tempo, ma un paio di settimane fa, [si è] messo in contatto con me. Suppongo che abbia parlato con il suo team e abbia pensato che sarebbe stata una cosa carina da fare".

LEGGI: Rafael Nadal supererà il grande rivale Roger Federer?LEGGI: Marin Cilic sente di poter vincere altri grandi slam

Il rifiuto di Barty

Nonostante abbia buone possibilità di successo nel doppio, Murray vuole partecipare anche al doppio misto.

Tuttavia, nonostante sia un ex numero 1 del mondo, trovare un partner si sta rivelando difficile.

"Ho parlato con un paio di giocatori. Finora sono stato rifiutato un paio di volte", ha scherzato Murray.

"Ho chiesto a giocatori di singolare che si erano già impegnati a giocare in doppio, e non volevano impegnarsi a giocare in tre eventi, cosa che capisco perfettamente perché è molto".

"Se hai l'ambizione di andare lontano nel singolare, forse non vuoi impegnarti a giocarli tutti e tre".

LEGGI: Ashleigh Barty batte Marketa Vondrousova e vince gli Open di Francia

Nella sua rubrica per BBC Sport, Murray ha rivelato che la neo-campionessa degli Open di Francia Ashleigh Barty è stata una di quelle donne a rifiutare la sua richiesta, con l'australiana che ha scelto di concentrarsi sul singolare.

"Naturalmente l'ho capito", ha scritto Murray. "È un peccato che non possiamo giocare insieme perché voglio la migliore compagna possibile".

La presenza di Murray a Wimbledon è una sorta di bonus dopo che lo scozzese sembrava vicino a dire addio al tennis agli Australian Open di gennaio.

Ha lottato contro i continui dolori causati da un problema all'anca di vecchia data, ma ha dichiarato di essere ora libero da dolori per la prima volta dopo molto tempo.

"Non ho più dolore all'anca. Ho sofferto per molto tempo", ha dichiarato a marzo alla CNN Sport .

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com