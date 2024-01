Andy Murray e Naomi Osaka hanno impressionato entrambi al China Open

Murray ha rimontato un break di svantaggio in ogni set per battere il numero 13 del mondo Matteo Berrettini - semifinalista agli US Open del mese scorso - per 7-6 (7-2) 7-6 (9-7), continuando così il suo ritorno nel circuito del singolare.

Il tre volte campione del Grande Slam, che a gennaio si è sottoposto a un intervento chirurgico all'anca che gli ha salvato la carriera, ha fatto un timido ritorno in singolare a Cincinnati in agosto, ma non è riuscito a superare gli ottavi di finale nei quattro tornei precedenti.

La testa di serie n. 4 Osaka, che il mese scorso ha vinto un titolo nella sua città natale, ha superato la qualificata Andrea Petkovic per 6-2 6-0 a Pechino.

La vittoria, durata 59 minuti, ha portato a sei le partite vinte dalla 21enne.

L'ex numero 1 del mondo ha messo a segno cinque aces e 21 vincenti in una vittoria comoda, in cui ha affrontato una sola palla break, che ha salvato.

La star giapponese ha citato il cambio di allenatore come una delle ragioni principali del suo successo.

Osaka si è separata dall'allenatore Jermaine Jenkins - che a sua volta ha sostituito Sascha Baijin, il mentore dietro i suoi due titoli del Grande Slam - dopo gli US Open e ora lavora con suo padre, Leonard François.

"Mi ha fatto tornare un po' indietro perché lui è sempre stato presente, ma per la maggior parte del tempo è rimasto nell'ombra", ha detto la tennista dopo la vittoria.

"Direi che è la persona che conosce meglio il mio gioco. È la persona che conosce le parole d'ordine, buone o cattive che siano".

Dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio, Osaka ha avuto un anno deludente, venendo eliminata prima dei quarti di finale in tutti gli altri grandi slam.

La campionessa degli US Open 2018 affronterà Alison Riske o Ajla Tomljanovic al terzo turno.

