Andy Murray dice di essere "libero dal dolore" dopo l'intervento all'anca

Il tre volte vincitore di un grande slam aveva accennato al ritiro prima di uscire dagli Australian Open al primo turno a gennaio, a causa del continuo dolore dovuto a un problema all'anca di vecchia data.

"Voglio continuare a giocare", ha detto Murray ai giornalisti al Queen's Club durante un'apparizione per confermare ufficialmente un accordo di sponsorizzazione con il marchio sportivo Castore di Liverpool. "L'ho detto anche in Australia. Il problema è che non so se sia possibile.

"Sono molto più felice di quanto non fossi due mesi prima dell'operazione", ha aggiunto, riferendosi all'intervento di protesi d'anca a cui si è sottoposto a gennaio. "Non ho più dolore all'anca. Ho avuto dolore per molto tempo.

"La riabilitazione è lenta e sta andando abbastanza bene, devo solo aspettare e vedere come procedono le cose. Se sarà possibile, mi piacerebbe molto tornare a gareggiare".

Il doppista Bob Bryan è uno dei giocatori che è tornato a praticare il tennis agonistico dopo essersi sottoposto a un intervento di protesi d'anca.

Parlando alla CNN, Murray ha spiegato di non avere nulla da dimostrare, ma di voler prolungare la sua carriera per il proprio piacere. "Voglio provare a vedere se è qualcosa che sono in grado di fare", ha detto. "Mi rende felice e mi diverte molto.

"Se sarò in grado di farlo, ci proverò. Non si tratta di dimostrare qualcosa a nessuno o di cercare di ottenere un certo risultato o di provare a vincere di nuovo Wimbledon. Non si tratta di questo. Si tratta di fare qualcosa che amo fare e di non soffrire mentre lo faccio".

Ha aggiunto che, oltre al dolore costante causato dall'anca, ha combattuto una continua battaglia mentale nel tentativo di tenere il problema lontano dagli occhi del pubblico.

"La cosa più difficile per me è stata che, come atleta, quando hai un problema cerchi sempre di tenerlo lontano dai tuoi avversari e cerchi di essere ottimista e di dire alla gente che le cose vanno bene", ha detto.

"È solo una parte di ciò che facciamo come atleti e competitori - non diremo al tuo più vicino concorrente quando ti chiederà come si sente la tua anca. Non dirai: 'È assolutamente terribile, riesco a malapena a muovermi e questi colpi fanno male'.

"Quella [conferenza stampa] è stata la prima volta in cui ho detto a tutti quelli che me lo chiedevano da tempo che era stata davvero molto dura, che stavo lottando e che era diventato qualcosa".

Se riuscirà a completare il recupero - una situazione che sembrava improbabile quando ha parlato in lacrime a Melbourne prima della sconfitta al primo turno - diventerà il primo giocatore professionista di singolare a giocare con un'anca di metallo.

Murray è stato battuto in cinque set da Roberto Bautista Agut a Melbourne Park prima di ricevere una standing ovation dal pubblico.

