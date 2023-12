Andy Murray dice di aver "perso il rispetto" per Stefanos Tsitsipas dopo la sconfitta agli US Open

I due si sono affrontati per più di quattro ore e mezza in un thriller di cinque set, con Tsitsipas che alla fine ha prevalso per 2-6 7-6 3-6 6-3 6-4 avanzando al secondo turno a Flushing Meadows.

Tuttavia, Murray è rimasto deluso dal tempo che il suo avversario ha trascorso fuori dal campo; Tsitsipas ha fatto due pause bagno di oltre sette minuti e ha anche ricevuto un medical time out.

"È deludente perché credo che abbia influenzato l'esito della partita", ha dichiarato Murray al termine dell'incontro. Non dico di aver vinto per forza quel match, ma ha influito su quello che è successo dopo le pause".

"Lo stimo molto. Penso che sia un giocatore brillante. Penso che sia un grande giocatore, ma non ho tempo per queste cose e ho perso il rispetto per lui".

Tsitsipas, che non ha infranto alcuna regola, ha fatto lunghe pause bagno alla fine del secondo e del quarto set e ha ricevuto un medical time out per un apparente infortunio al piede prima del quarto set.

Si è sentito Murray lamentarsi con l'arbitro di sedia Nico Helwerth e con il supervisore degli incontri degli US Open Gerry Armstrong per la quantità di tempo che Tsitsipas stava impiegando.

Lo scozzese ha dichiarato di aver detto al suo team prima dell'incontro di "aspettarsi" questo dal suo avversario "se le cose non andavano a modo suo" e ha rivelato che si è discusso di cambiare le regole per evitare queste lunghe interruzioni.

"In definitiva, loro [gli ufficiali di gara] non possono fare nulla perché le regole ci sono", ha detto Murray. "Ma io faccio parte del consiglio dei giocatori e ne parliamo sempre, per cambiare queste regole, per cercare di rendere meno facile lo sfruttamento delle regole, credo.

"Alcuni suggerimenti sono: se si prende un timeout medico o una pausa prima, ad esempio, del mio servizio, si perde la partita. Io inizio il set con un solo punto di vantaggio. Questa è una cosa di cui si è discusso. Un paio di altre cose sono, ad esempio, due pause di cinque minuti durante la partita o qualcosa del genere - e questo è tutto. Ci sono diverse proposte in giro.

"Questo è quello che penso io, ma se tutti gli altri pensano che sia tutto a posto e che non ci siano problemi, allora forse sono io ad essere irragionevole, ma penso che non abbia senso - e lo sa anche lui".

Murray era chiaramente ancora allegro nonostante la sconfitta, e ha twittato: "Il fatto del giorno. Stefanos Tsitipas impiega il doppio del tempo per andare in bagno rispetto a Jeff Bazos per volare nello spazio. Interessante".

Dopo la partita, Tsitsipas ha ribadito di non aver fatto nulla di male e di non avere alcun rancore nei confronti di Murray.

"Se c'è qualcosa che deve dirmi, dovremmo parlare noi due per capire cosa è andato storto", ha detto ai giornalisti. "Non credo di aver infranto alcuna regola. Ho rispettato le linee guida e le regole del gioco. Sì, è sicuramente qualcosa di cui entrambi dovremmo parlare per accertarcene".

"Non so come si senta il mio avversario quando sono in campo a giocare la partita. Non è una mia priorità. Finché gioco secondo le regole e mi attengo a ciò che l'ATP dice che è giusto, allora il resto va bene. Non ho nulla contro di lui. Assolutamente nulla".

Tsitsipas, che è alla ricerca del suo primo titolo del Grande Slam, ha poi spiegato perché si è preso così tanto tempo durante le pause bagno.

"Penso che sia chiaro che ho portato con me i vestiti quando ho lasciato il campo", ha detto. "Questo è il tempo che mi ci vuole per cambiarmi e per tornare a piedi in campo ci vuole un po' di tempo.

"Non so quale sia la regola in merito, se ce n'è una. Ma, per quanto ne so, è consentito fare due pause bagno per cambiarsi in un set a cinque e una in un set a tre.

"Ho seguito questa regola per tutta la mia carriera. Non ho mai infranto alcuna regola, quindi non vedo perché questo sia un problema".

Altrove, la campionessa in carica del singolare femminile Naomi Osaka ha superato il suo incontro di apertura con una vittoria in set diretto su Marie Bouzkova.

Alla sua prima apparizione in un Grande Slam dopo il ritiro dagli Open di Francia a giugno, Osaka è stata messa sotto pressione nel primo set dalla sua avversaria ceca, prima di chiudere comodamente l'incontro per 6-4 6-1 e passare al secondo turno.

