Personale

Andrew Yang in breve

Data di nascita: 13 gennaio 1975

Luogo di nascita: Schenectady, New York

Nome di nascita: Andrew M. Yang

Padre: Kei-Hsiung Yang, ricercatore presso IBM e GE

Madre: Nancy L. Yang, amministratore di sistemi

Matrimonio: Evelyn (Lu) Yang (2011-oggi)

Figli: Due figli

Istruzione: Brown University, laurea in economia, 1996; dottorato di ricerca presso la Columbia University School of Law, 1999.

Religione: Protestante

Altri fatti

I suoi genitori sono originari di Taiwan.

La proposta principale della sua piattaforma politica era l'idea di un reddito di base universale (UBI). Questo "Dividendo della libertà" avrebbe fornito a ogni cittadino 1.000 dollari al mese, o 12.000 dollari all'anno.

Yang ha istituito Freedom Dividend, un programma pilota per promuovere il reddito di base universale, in cui finanzia personalmente i pagamenti mensili in contanti.

È presente nel documentario del 2016 "Generation Startup".

Lo slogan della sua campagna elettorale era "MATH", ovvero "Make America Think Harder".

Nel 1992 si è recato a Londra come membro della squadra nazionale di dibattito degli Stati Uniti.

Dopo essersi laureato alla Columbia, Yang ha esercitato per un breve periodo la professione di avvocato prima di passare alle start-up e all'imprenditoria.

Cronologia

2002-2005 - Vicepresidente di una start-up del settore sanitario.

2006-2011 - Amministratore delegato e poi CEO di Manhattan Prep, una società di preparazione ai test.

2009 - Kaplan acquista Manhattan Prep per oltre 10 milioni di dollari.

Settembre 2011 - Fonda Venture for America, un'organizzazione no-profit che mette in contatto i neolaureati con le start-up. Lascia l'azienda nel 2017.

2012 - Viene riconosciuto dal Presidente Barack Obama come "Campione del cambiamento".

Aprile 2012 - Si posiziona al n. 27 della lista delle 100 persone più creative nel mondo degli affari stilata da Fast Company.

4 febbraio 2014 - Il suo libro "Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America", viene pubblicato.

11 maggio 2015 - Obama nomina Yang ambasciatore per l'imprenditoria globale.

6 novembre 2017 - Deposita idocumenti FEC per la candidatura alle presidenziali del 2020.

2 febbraio 2018 - Annuncia la sua corsa alla presidenza tramite YouTube e Twitter.

3 aprile 2018 - Viene pubblicato il suo libro "The War on Normal People".

Marzo 2019 - Yangesplora la possibilità di utilizzare un ologramma 3D per poter fare campagna elettorale a distanza in due o tre luoghi contemporaneamente.

4 gennaio 2020 - Lancia una campagna di write-in per le primarie democratiche dell'Ohio del marzo 2020, dopo non aver rispettato pienamente le leggi sull'accesso al voto dello Stato.

11 febbraio 2020 - Nel New Hampshire, Yang sospende la sua campagna presidenziale.

19 febbraio 2020 - La CNN annuncia che Yang si unirà alla rete come commentatore politico.

5 marzo 2020 - LanciaHumanity Forward, un gruppo no-profit che "appoggerà e fornirà risorse ai candidati politici che abbracciano il Reddito di Base Universale, il capitalismo incentrato sull'uomo e altre politiche allineate ad ogni livello", secondo il suo sito web. Yang annuncia anche che lancerà un podcast.

23 dicembre 2020 - Deposita i documenti per partecipare alla corsa a sindaco di New York del 2021, secondo i registri della città.

13 gennaio 2021 - Yang annuncia la sua candidatura a sindaco di New York.

22 giugno 2021 - Yang rinuncia alla corsa a sindaco di New York.

4 ottobre 2021 - Yang annuncia in un post sul suo blog di aver "rotto" con il Partito Democratico e di essersi registrato come indipendente.

27 luglio 2022 - Yang, insieme all'ex governatore del New Jersey Christine Todd Whitman e a un gruppo di ex funzionari repubblicani e democratici, forma un nuovo partito politico chiamato Forward.

12 settembre 2023 - Viene pubblicato il thriller politico di Yang "The Last Election", scritto insieme a Stephen Marche.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com