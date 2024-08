- Andrew Tate ha ricevuto un ordine di arresto domiciliare dopo la sua detenzione temporanea.

Il influencer britannico Andrew Tate, attualmente accusato di stupro e traffico di esseri umani, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in Romania come parte di nuove indagini. Il 37enne e suo fratello Tristan Tate sono stati posti sotto arresti domiciliari ieri, dopo una perquisizione della loro residenza il giorno precedente.

I fratelli sono già accusati di gestire un'organizzazione criminale, in cui, insieme a due sospette donne, si presume abbiano costretto diverse vittime a prostituirsi. Non è ancora stata fissata una data per il processo in questo caso.

Nuove accuse contro Andrew e Tristan Tate

Secondo le autorità, le nuove indagini riguardano il sospetto traffico di minori, abuso sessuale di minori e riciclaggio di denaro. Andrew Tate ha respinto queste accuse, sostenendo che si tratta di un tentativo di "distruggere la nostra reputazione".

Originariamente famoso per le sue opinioni misogine e i suoi punti di vista nei circoli online, i fratelli Tate sono stati arrestati a Bucarest nel 2022 e hanno trascorso tre mesi in detenzione. Sono anche sotto indagine nel Regno Unito per accuse di stupro, aggressione e evasione fiscale.

In seguito alle nuove indagini, Andrew Tate è accusato di stupro insieme alle accuse di traffico di minori, abuso sessuale di minori e riciclaggio di denaro. Suo fratello Tristan Tate è implicato anch'esso, facendosi carico di accuse simili.

