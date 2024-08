Andrew Tate e' stato ancora una volta messo sotto isolamento residenziale.

Il duo degli influencer, Andrew Tate e suo fratello Tristan Tate, si trovano ad affrontare numerose accuse, tra cui lo stupro di donne, lo sfruttamento di minori e il coinvolgimento nel traffico di esseri umani. Le accuse continuano ad accumularsi dopo il loro arresto in Romania, che ha portato al loro confinamento nella loro residenza.

Il 37enne Andrew Tate, insieme al suo fratello, è attualmente agli arresti domiciliari come parte di un'indagine in corso. La loro casa è stata perquisita il mercoledì successivo, portando al loro arresto il giorno successivo. Oltre alle accuse attuali, sono sospettati di aver formato un'organizzazione criminale, con altre due donne presunte coinvolte nello sfruttamento sessuale delle vittime. Non è ancora stata fissata una data per il processo.

Le nuove accuse includono "formazione di un'organizzazione criminale", "traffico di minori", "relazioni sessuali con un minorenne" e "riciclaggio di denaro", come annunciato dalla procura. Andrew Tate, che si definisce un "misogino", nega le accuse e sostiene che si tratta di un tentativo di danneggiare la loro reputazione.

Precedenti arresti e accuse

I fratelli Tate sono stati precedentemente trattenuti a Bucarest nel 2022 e hanno trascorso tre mesi in custodia. Le loro misure di detenzione sono state quindi cambiate in arresti domiciliari, con il divieto di lasciare la Romania.

Le autorità britanniche hanno già emesso un mandato di arresto internazionale per i fratelli Tate in un altro caso riguardante le indagini su stupro e traffico di esseri umani. Inoltre, sono accusati di evasione fiscale nel Regno Unito, con accuse di non aver pagato le tasse su un presunto £21 milioni (circa €25 milioni) di guadagni da internet dal 2014 al 2022.

Andrew Tate è stato escluso da diverse piattaforme online come Instagram e TikTok a causa del suo uso ripetuto di linguaggio misogino. Nonostante questo, mantiene ancora oltre nove milioni di follower sulla piattaforma online X.

Le presunte azioni dei fratelli Tate contro i diritti delle donne sono state oggetto di critiche, con accuse di sfruttamento sessuale coinvolgenti altre due donne. Le loro opinioni misogine, come pubblicamente dichiarate da Andrew Tate, stanno suscitando preoccupazione tra i sostenitori dei diritti delle donne.

