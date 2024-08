Andreas Scheuer ha praticato pratiche disoneste durante la cerimonia di premiazione del 5G.

Nel 2019, la Grande Coalizione ha nuovamente messo all'asta le frequenze per la rete mobile 5G. Oltre ai grandi player come Telekom, O2 e Vodafone, anche i piccoli fornitori hanno presentato domanda per l'uso congiunto sovvenzionato. Tuttavia, non sono stati selezionati - apparentemente a causa dell'influenza politica del Ministro digitale Scheuer. Ora, si torna al tavolo delle trattative, a seguito di una sentenza della corte.

La questione riguarda una richiesta dei piccoli fornitori di telecomunicazioni per un'obbligazione del fornitore del servizio: le grandi compagnie di telecomunicazioni con la propria infrastruttura di rete - Telekom, Vodafone e Telefónica - dovrebbero consentire ai piccoli fornitori senza la propria rete di utilizzare le reti a prezzi regolamentati. I media hanno suggerito che il Ministro Scheuer abbia ostacolato intenzionalmente questo.

In realtà, le linee guida stabilite dall'Agenzia federale delle reti nel 2018 hanno stabilito solo che i grandi fornitori devono discutere l'uso congiunto con i più piccoli. Nella pratica, questo si traduce nel fatto che oggi i piccoli fornitori di telefonia mobile possono offrire solo piani 5G a prezzi più elevati. La mancanza di concorrenza contribuisce a prezzi più elevati per i telefoni cellulari in Germania.

L'Agenzia federale delle reti: non un'entità indipendente

I piccoli fornitori avevano presentato ricorsi contro le regole di assegnazione, ma avevano perso nei tribunali inferiori. Tuttavia, nel 2021, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito diversamente e ha rimandato il caso a Colonia. Il tribunale di Colonia era incaricato di esaminare se l'Agenzia federale delle reti avesse un pregiudizio nella sua decisione, alla luce degli indizi di influenza politica impropria.

Il tribunale di Colonia ha confermato questi sospetti nella sua sentenza di questa settimana. L'influenza del ministero di Scheuer (BMVI) era evidente e così potente che ha potuto potenzialmente compromettere l'indipendenza garantita dall'UE dell'Agenzia federale delle reti, come ha sottolineato il tribunale. È probabile che l'Agenzia federale delle reti avrebbe preso una decisione diversa senza l'"enorme" influenza del BMVI.

Nonostante la sentenza della corte, le grandi compagnie di telecomunicazioni non hanno ancora intrapreso attivamente discussioni sull'uso congiunto con i piccoli fornitori, il che ha portato a prezzi elevati per i piani 5G offerti dai piccoli fornitori di telefonia mobile. L'influenza del Ministro digitale Scheuer e del suo ministero sul processo decisionale dell'Agenzia federale delle reti è stata ampiamente criticata, poiché viola l'indipendenza garantita dall'UE e potrebbe influire sulla concorrenza equa sul mercato del 5G.

