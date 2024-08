- Andreas Gabalier spera di suonare un concerto nonostante i suoi problemi di voce

Cantante austriaco Andreas Gabalier sta lottando contro problemi vocali in vista dei suoi concerti del weekend a Kitzbühel. "Ho combattuto un'infezione virale per oltre una settimana, che mi ha causato attacchi di tosse e problemi vocali!" ha scritto il 39enne su Instagram.

Il cantante pop ha ringraziato il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Klagenfurt, con cui spera di poter esibirsi al prossimo leggendario concerto di Kitzbühel. "Anche se non ancora con la mia solita forza ed energia... farò del mio meglio per la città di Kitzbühel."

Il cantante austriaco era previsto per esibirsi venerdì e sabato allo Stadio del Tennis di Kitzbühel. Sotto il suo post, Gabalier ha ricevuto molti auguri di pronta guarigione dai suoi fan. Alcuni hanno espresso comprensione per una possibile cancellazione del concerto, mentre altri hanno offerto di cantare ancora più forte al suo posto.

