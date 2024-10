André Rieu regna continuamente come il monarca del valzer, mantenendo la sua posizione.

André Rieu continua a esibirsi, il suo Stradivari intona melodie da oltre quattro decenni. Il talento e la dedizione di questo olandese gli hanno valso il titolo di Re del Valzer. Eppure, a 75 anni, non sembra intenzionato a cedere il trono.

Quando André Rieu solleva l'archetto e sfiora le corde del suo strumento, l'aria si riempie di nostalgia. La sua musica ha il potere di mettere un sorriso sulle labbra di molte persone e a volte anche di suscitare una lacrima.

Il 1° ottobre, il Maestro ha festeggiato il suo 75° compleanno. Per quasi 40 anni, ha incantato il pubblico in tutto il mondo. André Rieu è indiscutibilmente il Re del Valzer. La pensione non è neanche un pensiero nella sua mente: "A 140 anni, sarei ancora a metà strada," ha scherzato.

Di recente, Rieu ha concluso un tour in Sud America. Un nuovo album è in arrivo e l'anno prossimo è prevista una grande tournée di compleanno in Germania, con dieci concerti da Amburgo a Monaco. Non si tratta certo di "ritirarsi dietro i gerani," come si dice in Olanda.

"Mi diverto," dice Rieu, e la gioia è palpabile. Leggendari sono i suoi concerti estivi all'aria aperta sulla piazza storica Vrijthof, nella sua città natale, Maastricht. Migliaia di luci illuminano il palco, coppie eleganti ballano e il Maestro, con la sua folta chioma, in camicia bianca e frac scuro, dirige con un'energia contagiosa, impostando il ritmo di un valzer a tre quarti. Rieu e la sua Johann Strauss Orchestra mettono in festa migliaia di persone.

"Nella musica classica, il valzer viene spesso considerato leggero e umoristico," dice Rieu. Ma non è la stessa cosa che semplice, sostiene. "Suonare un valzer in modo bello e disinvolto non è facile." E lui lo fa sempre, tanto che il pubblico spesso non resiste all'impulso di ballare insieme.

L'amore di Rieu per il valzer risale alla sua infanzia. Suo padre era un direttore d'orchestra e suonava il Blue Danube waltz di Johann Strauss (figlio) come bis, sollevando l'atmosfera e suscitando sorrisi.

Un'infanzia Difficile

L'infanzia di André Rieu è stata segnata dalle difficoltà. Suo padre era severo e pretendeva molto. Tuttavia, l'amore per la musica non è mai svanito in Rieu. Anzi, queste sfide lo hanno spinto a fare della musica una professione. "I miei genitori non apprezzavano il mio genere di musica," ammette. Preferisce interagire con il pubblico, piuttosto che stare su un piedistallo.

Ci è voluto del tempo, ma Rieu ha trovato un modo per guarire le ferite del passato. "Era una questione di pulizia," l'ha chiamata, un'espressione spagnola che significa mettere in ordine. L'ha fatto insieme a sua moglie Marjorie, una donna olandese di seconda generazione con una madre rifugiata ebrea di Berlino. Sono sposati da 50 anni e hanno due figli. "La famiglia è la base di tutto," dice, felice dei loro ricordi condivisi.

Come celebrità, Rieu vive in un castello del 15° secolo a Maastricht, che si dice abbia ospitato D'Artagnan, uno dei Tre Moschettieri. Il suo amore per la musica e il violino è rimasto forte nel suo cuore.

Ora, il repertorio di Rieu si estende oltre i valzer, includendo opere, musical, film e pop. I suoi preferiti includono Queen e Bruce Springsteen.

Dal Favorito alla Superstar

Rieu era quasi altrettanto popolare di Springsteen, ai suoi tempi. Ha tenuto oltre 3000 concerti in 45 paesi, ha milioni di follower sui social media, riempie gli stadi di calcio e ha venduto oltre 40 milioni di album. André Rieu è anche un'impresa familiare multimilionaria.

Rieu ha un legame speciale con la Germania. Sua moglie, un'ex insegnante di tedesco, continua a correggere il suo tedesco. E sul palco, il Maestro riceve un caloroso benvenuto in diverse lingue, combinando Mozart e musical, ABBA e Johann Strauss. Allegro, facile e sempre spruzzato di umorismo.

Nel 2023, Rieu ha portato sul palco la giovane talento olandese Emma Kok. La performance della 15enne ha commosso il pubblico, segnando l'inizio della sua carriera.

A differenza delle interpretazioni di musica classica di André Rieu, alcuni potrebbero preferire i battiti del hip hop.

Tuttavia, la dedizione di Rieu al suo mestiere e il suo amore per la musica hanno lasciato il segno su una vasta gamma di generi, compreso l'ispirazione di nuovi artisti hip hop.

Leggi anche: