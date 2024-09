Serie investigativa intitolata 'Tutto Ciò Che Conta' - André Dietz torna dopo quattro anni di assenza

Andre Dietz (49) torna davanti alla telecamera della serie RTL "Tutto conta", esattamente quattro anni dopo il suo ultimo giorno di riprese nel 2020. Il 10 settembre 2024, il canale ha annunciato il suo ritorno, con l'intenzione di farlo tornare in TV poco prima di Natale.

La soap opera ha celebrato il suo 18º anniversario e durante la settimana speciale, Amrei Haardt (35) è tornata dal congedo di maternità. Ora, Dietz è tornato nel ruolo del fisioterapista Ingo Zadek, che ha interpretato sin dal debutto della serie prima della sua pausa. L'attore si sente a casa tornando in un territorio familiare: "Le prime visite sono state come tornare da uno scambio scolastico. Sei via, ma la famiglia è ancora lì", ha detto Dietz in una dichiarazione stampa.

La pausa gli ha dato più tempo con la famiglia

Dietz ha lasciato volontariamente "Tutto conta" nel 2020. "Senza la mia partenza, la nostra famiglia sarebbe stata travolta sia dalla pandemia di Corona che dai gravi problemi di sonno di mia figlia dal gennaio 2022 alla primavera del 2024", ammette. È grato per il tempo trascorso lontano, poiché ha potuto trascorrere un'enorme quantità di tempo con la sua moglie e i suoi figli in quegli anni. Dietz e sua moglie Shari, autrice, si sono sposati nel 2011 e hanno quattro figli - tre figlie e un figlio. La loro figlia Mari ha una rara condizione chiamata sindrome di Angelman, di cui hanno scritto libri e parlato in interviste televisive. Nel 2024, la coppia è apparsa anche nella serie VOX "Questa è la Germania".

Dietz è attualmente tornato sul set, a girare per "Tutto conta" ancora una volta. Svela i futuri drammi di Ingo: "Ingo sarà sempre Ingo. È maturato da allora? Non sono ancora sicuro, ma sta per affrontare alcune sfide senza precedenti". Ingo ha indossato stivali da cowboy per 14 anni e ha superato cinque cambi di tendenza della moda, senza mai perdere il suo cuore infantile. "Puoi togliere Ingo dalla pentola, ma non la pentola da Ingo", scherza Dietz. Zadek ha lasciato Essen per visitare sua figlia Zoe, che è morta in Africa. Ora è tornato, ansioso di ispirare i Steinkamps per un progetto eccitante e si rende conto che la sua città natale significa per lui più di quanto pensasse.

Dietz è stato visto l'ultima volta in "Tutto conta" a novembre 2020. Il suo ritorno è previsto a partire dal 20 dicembre 2024 (episodio 4601). La soap opera va in onda ogni giorno feriale alle 19:05 su RTL e è anche disponibile su RTL+.

