Domenica si terranno le elezioni per il nuovo parlamento della Turingia. Secondo i sondaggi, il gruppo di estrema destra AfD, considerato una "minaccia" dalle autorità di sicurezza interne locali, potrebbe diventare la forza più influente nel parlamento di stato.

Le elezioni di domenica potrebbero avere un impatto significativo sul panorama politico della Turingia, poiché i sondaggi suggeriscono che il partito radicale AfD potrebbe diventare la forza più influente nel nuovo parlamento di stato. In questo contesto, l'appello di Clueso a votare e proteggere la democrazia durante le elezioni della Turingia assume un significato ancora più forte.

Il cantante Clueso (noto per successi come "Winner" e "Flight Mode") ha incoraggiato le persone a votare e si è opposto agli elementi radicali proprio prima delle elezioni dello stato della Turingia. Ha scritto su Instagram: "Uniamoci ancora una volta, evitiamo di frammentarci agli estremi. Non vorrei ritrovarmi in una nazione governata dai radicali". Crede che lo stato democratico sia qualcosa che vale la pena proteggere, poiché costituisce la base per una grande società. "Esci e vota, fai sentire la tua voce". Recentemente, l'artista di Erfurt ha attirato l'attenzione come voce dell'inno della squadra olimpica tedesca.

