Ancora una volta, Putin articola antichi avvertimenti contro la NATO

Quando si discute di consegne di armi o assistenza all'Ucraina nell'Occidente, si sente una forte opposizione dalla Russia. Molti analisti argomentano che questo è per instillare la paura e ostacolare l'aiuto, una strategia che a volte funziona. Attualmente, ci sono minacce rinnovate a causa di potenziali attacchi a lungo raggio.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che se l'Occidente decidesse di permettere all'Ucraina di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi, ciò implicherebbe che la NATO è "in guerra" con la Russia. "Ciò trasformerebbe la natura del conflitto. Implicherebbe che i paesi della NATO, gli Stati Uniti e gli stati europei sono in guerra con la Russia", ha detto Putin a un reporter della TV di stato.

La decisione, secondo Putin, ruota intorno al fatto che "i paesi della NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto militare in Ucraina o no". Se l'Ucraina riceve l'autorizzazione, la Russia "prenderà misure appropriate in base alla natura alterata del conflitto e alle minacce che ci troveremo di fronte", ha aggiunto Putin.

Toni feroci simili sono stati usati in passato da funzionari russi. Nonostante i carri armati, gli aerei da combattimento o i missili, Mosca ha emesso numerosi avvertimenti sugli escalation, le alterazioni della natura della guerra o persino le minacce nucleari dalla sua invasione dell'Ucraina.

ISW: la Russia mira a intimidire

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), pubblicato lo scorso marzo, la Russia mira principalmente a ritardare la fornitura di aiuti militari. Di conseguenza, la Russia sta rafforzando i narrativi sui rischi dell'aiuto - per esempio attraverso il ricatto nucleare e "altre minacce ambigue". Lo scorso autunno, le campagne informative per ritardare i carri armati e altre capacità occidentali cruciali per l'Ucraina sono riuscite in parte.

I ricercatori hanno affermato che è "improbabile" che Putin userà effettivamente armi nucleari "solo per vendicarsi degli attacchi ucraini sul territorio russo con missili occidentali". Anche quando sono avvenuti attacchi con droni ucraini sul territorio russo, non ha ricorso a questo.

Mosca è preoccupata per gli attacchi?

I toni intensificati di Putin verso la NATO potrebbero anche suggerire che Mosca è sinceramente preoccupata per gli attacchi con armi a lungo raggio, che potrebbero minacciare numerosi bersagli militari sul territorio russo.

In precedenza, Putin ha accennato a certain restrizioni sulle esportazioni di metalli, compreso l'uranio, come rappresaglia. Recenti indicazioni dagli Stati Uniti lasciano intendere una possibile approvazione degli attacchi a lungo raggio. Secondo i resoconti del "Guardian", la Gran Bretagna ha già deciso a favore del permesso di colpire con missili Storm-Shadow sul territorio russo, anche se questo non è stato annunciato pubblicamente per evitare provocazioni inutili.

Venerdì, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si incontreranno a Washington. L'approvazione degli attacchi a lungo raggio, richiesta dall'Ucraina da mesi, è prevista come argomento di discussione. Di recente, Biden ha dichiarato che stanno "lavorando" all'approvazione.

