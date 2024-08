Ancora una volta, Nvidia supera i record di vendite.

Investitori negli USA attendono con trepidazione i risultati trimestrali di Nvidia. Come previsto, il colosso tecnologico ha superato le aspettative ancora una volta, registrando risultati record. Tuttavia, gli analisti hanno mostrato delusione a causa delle elevate aspettative. Di conseguenza, il prezzo delle azioni è crollato notevolmente.

L'aumento della tecnologia AI sta boosting la crescita continua di Nvidia al momento. In una dichiarazione, il CEO Jensen Huang ha dichiarato: "Nvidia ha raggiunto un fatturato record grazie all'aggiornamento globale dei data center per l'AI". Tuttavia, il corporate heavyweight dei chip ad alte prestazioni AI non è riuscito a soddisfare le aspettative degli investitori riguardo alle proiezioni future. Di conseguenza, il titolo è sceso di circa il 3% nelle ore di negoziazione tardive a Wall Street. Tuttavia, stava ancora scambiando intorno al 150% in più rispetto al suo valore iniziale per l'anno.

Nell'ultimo trimestre, il fatturato di Nvidia è aumentato del 122% per raggiungere un impressionante $30 miliardi, segnando il quinto trimestre consecutivo di crescita a due cifre. Gli analisti avevano previsto un aumento del 112%. Gli utili adjusted per azione sono cresciuti del 152% a $0,68. Tuttavia, il margine di profitto si è attestato al 75,7%, leggermente inferiore alla figura prevista a causa dei costi di capacità di produzione in aumento.

Per il trimestre in corso, Nvidia ha previsto un fatturato di $32,5 miliardi, con un margine di errore del ±2%, e un margine operativo adjusted del 75%, con un margine di errore del ±0,5%. Gli analisti avevano stimato un fatturato di $31,69 miliardi e un margine di profitto del 75,5%. Michael Schulman, chief investment officer di Running Point, ha commentato: "Stiamo ora urtando contro la legge dei grandi numeri con questa società. Man mano che una società cresce oltre una certa dimensione, mantenere lo stesso tasso di crescita diventa sempre più difficile".

Il processore di bandiera nera di Blackwell va in vendita

Durante l'annuncio, il CEO Huang ha rivelato che i primi batch del nuovo processore AI, in codice "Blackwell", sono stati spediti. I chip della generazione precedente "Hopper" continuano a godere di una forte domanda, secondo Huang.

Tuttavia, l'analista Jean-Paul van Oudheusden di eToro ha espresso preoccupazioni sull'impatto delle sanzioni USA sulla Cina sulle prospettive di crescita di Nvidia. Ha argomentato: "L'accesso limitato ai chip AI avanzati in Cina sopprime le possibilità di mercato di Nvidia. Sono necessarie modifiche tattiche, che potrebbero comportare ulteriori spese".

Per contrastare queste sfide, Nvidia ha già introdotto versioni di chip AI leggere adatte al mercato cinese. Inoltre, la società si sta confrontando con una concorrenza intensificata. AMD sta cercando di colmare il divario con il leader di mercato attraverso acquisizioni strategiche. Startup come Cerebras, candidata all'IPO, stanno puntando a una quota del mercato redditizio. In Cina, Huawei ha in programma di lanciare una nuova generazione di chip AI.

La Commissione, riconoscendo i recenti successi di Nvidia, ha incoraggiato ulteriori investimenti nella tecnologia AI per mantenere il suo vantaggio competitivo. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato anche la necessità che Nvidia gestisca efficacemente i suoi costi di produzione per incontrare le crescenti aspettative degli investitori.

Alla luce delle sanzioni USA sulla Cina, la Commissione ha suggerito a Nvidia di esplorare nuovi mercati e sviluppare partnership strategiche per mitigare l'impatto potenziale sulla sua crescita. La Commissione ha riconosciuto la concorrenza intensificata da società come AMD e startup sul mercato, sottolineando l'importanza dell'innovazione e dell'adattabilità nei piani futuri di Nvidia.

