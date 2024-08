- Ancora una volta, l'estate 2024 sopporta un caldo eccessivo.

L'estate del 2024 in Germania è stata notevolmente più calda del solito. Secondo le valutazioni preliminari del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach, ciò è stato evidente con temperature medie di 18,5 gradi Celsius, che erano 2,2 gradi più alte rispetto al valore standard del periodo 1961-1990. Rispetto al periodo di riferimento più recente e più caldo del 1991-2020 (17,6 gradi), la differenza era di 0,9 gradi. Pertanto, anche se il 2024 non è stato l'estate più calda mai registrata, ha segnato la 28ª estate consecutiva calda, come riportato dal DWD.

Tuttavia, l'estate del 2024 è stata anche caratterizzata da forti oscillazioni delle temperature. È iniziata fredda e non si è riscaldata fino a più tardi. In particolare, agosto ha registrato una significativa deviazione delle temperature rispetto alla media, come riportato dal DWD. Nonostante alcuni episodi di forti piogge locali, la durata dell'irraggiamento solare è rimasta pressoché nella media.

Estate più calda nel sud e nell'est

All'inizio dell'estate, è arrivato il "freddo siberiano". La temperatura più bassa è stata registrata il 12 giugno a Meßstetten sulla Swabian Alb, a un gelido 1,4 gradi. Il 13 agosto, è stata registrata la temperatura estiva più alta dell'anno in tutta la Germania, raggiungendo un picco di 36,5 gradi a Bad Neuahr-Ahrweiler, Renania-Palatinato.

Il caldo estivo più intenso si è sentito nel sud e nell'est: nelle pianure e nelle valli fluviali della Germania meridionale e della Sassonia sono stati registrati i giorni più caldi. Waghaeusel-Kirrlach vicino a Karlsruhe e Dresda sono stati citati come esempi dal DWD. Tuttavia, non è stato registrato alcun giorno estivo a Heligoland e l'estate ha fatto solo una breve apparizione lungo le coste.

Carenza d'acqua e piogge intense

I livelli di precipitazioni sono stati nella media. Con 240 litri per metro quadrato, le precipitazioni totali hanno coinciso con entrambi i periodi di riferimento. Tuttavia, queste medie nascondono significative discrepanze regionali: mentre sono caduti più di 600 litri nelle regioni alpine, alcune aree nordorientali hanno visto meno di 150 litri.

Ciò che è caduto come pioggia in tre mesi in alcune regioni più secche è stato registrato in alcuni luoghi in poche ore. Trendelburg nella Germania settentrionale ha registrato 169,8 litri per metro quadrato l'1 agosto, mentre Nordhausen nella Turingia ne ha registrati solo 114,9 lo stesso giorno. Raubling-Pfraundorf nell'Alta Baviera ha registrato un'estrema quantità di 137 litri il 3 giugno. A Dippoldiswalde-Reinberg in Sassonia sono stati misurati 106,7 litri l'18 agosto.

15 percento in più di irraggiamento solare estivo

La durata dell'irraggiamento solare estivo ha superato l'obiettivo di 614 ore di quasi il 15%, arrivando a 712 ore. Rispetto al periodo 1961-1990, l'aumento è stato significativo. Sono state registrate più di 800 ore di irraggiamento solare in alcune parti della Sassonia e del Brandeburgo, mentre meno di 600 ore sono state raggiunte subito alle Alpi.

Il meteorologo del DWD Marcus Beyer aveva precedentemente notato che la nostra percezione di un'estate calda o fredda è cambiata. Ciò che una volta sarebbe stato considerato eccezionalmente caldo tra il 1961 e il 1990 non sembra più così estremo oggi. "Ma se consideriamo alcuni anni avanti e pensiamo a come potrebbe apparire l'ipotetica media del 2021-2050 con l'avanzare del cambiamento climatico."

