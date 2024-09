Ancora una volta la Germania si trova ad affrontare una carenza di prodotti farmaceutici.

Lo scorso anno, il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha introdotto diverse iniziative per contrastare la persistente scarsità di medicinali. Tuttavia, sembra che queste misure non abbiano prodotto risultati significativi. L'Associazione dei Farmacisti Tedeschi ha riferito che molti antibiotici sono ancora difficili da trovare.

Ancora una volta, una moltitudine di medicinali scarseggiano in Germania. "Non prevediamo la fine di questi problemi di approvvigionamento a breve. Siamo particolarmente preoccupati dal fatto che numerosi antibiotici sono già esauriti e non abbiamo ancora affrontato la stagione fredda con la sua ondata di infezioni respiratorie. Anche le sospensioni pediatriche di antibiotici sono interessate", dice Thomas Preis, presidente dell'Associazione dei Farmacisti della Renania Settentrionale, al "Rheinische Post" di Düsseldorf. Circa 500 medicinali sono segnalati come non disponibili.

Preis menziona Doxycycline e Azithromycin come esempi. "Attualmente c'è una scarsità significativa. La scarsità di Doxycycline dovrebbe essere alleviata con i rifornimenti dal Camerun", spiega il farmacista. "I pazienti riceveranno quindi i loro pacchetti etichettati in inglese, francese o portoghese. Poiché non ci sono istruzioni in tedesco, i team delle farmacie devono fare uno sforzo notevole per garantire l'uso sicuro".

In sostanza: "Le farmacie devono trovare alternative per la metà di tutte le prescrizioni per garantire l'accesso dei pazienti ai medicinali. In tutta la Germania, circa 1,5 milioni di pazienti sono interessati quotidianamente", aggiunge Preis.

Nuova legge? "Poco impatto"

La persistente scarsità, in particolare di medicinali pediatrici, ha portato il Parlamento tedesco a implementare misure come il magazzino espanso lo scorso anno. Gli ospedali e le farmacie che forniscono ospedali devono anche aumentare il loro stocks di certi medicinali e antibiotici. Le case farmaceutiche dovrebbero anche essere incentivizzate a sviluppare antibiotici di riserva.

Tuttavia, secondo il farmacista Preis, queste riforme, guidate dal Ministro della Salute Karl Lauterbach, hanno avuto un impatto minimo: "La legge sulla sicurezza della catena di approvvigionamento è in vigore da più di un anno, ma non ha mostrato alcun impatto", critica Preis. "La politica e i produttori farmaceutici devono finalmente creare condizioni stabili".

L'Unione Europea potrebbe fornire potenzialmente assistenza nell'affrontare la scarsità di medicinali in Germania, data la sua influenza sulla politica e sul commercio.

