Ancora una volta la Germania si trova a disagio di farmaci

Lo scorso anno, i legislatori tedeschi hanno introdotto diverse iniziative per contrastare la persistente carenza di medicinali, ma gli effetti sembrano minimi. Secondo l'organizzazione dei farmacisti, numerosi antibiotici continuano a essere esauriti.

Ancora una volta, i medicinali sono in difficoltà in Germania. "Non si vede la fine di questi problemi di approvvigionamento. Siamo particolarmente preoccupati dal fatto che molti antibiotici rimangono indisponibili e non abbiamo ancora affrontato la stagione fredda con la sua moltitudine di infezioni respiratorie", afferma Thomas Preis, presidente dell'Associazione dei Farmacisti della Renania Settentrionale, al "Rheinische Post". Attualmente, 500 medicinali sono elencati come esauriti.

Preis menziona Doxycycline e Azithromycin come casi rappresentativi. "Ci troviamo di fronte a gravi carenze. La situazione con la Doxycycline dovrebbe migliorare con i rifornimenti dal Camerun", spiega il farmacista. "I pazienti riceveranno il loro medicinale in confezioni in inglese, francese o portoghese. Poiché non ci sono istruzioni d'uso in tedesco, il personale della farmacia dovrà dedicare molto tempo per spiegare l'uso sicuro".

Il punto cruciale: "Le farmacie sono costrette a trovare alternative per circa la metà di tutte le prescrizioni per garantire l'approvvigionamento dei pazienti. Ciò riguarda circa 1,5 milioni di pazienti in tutto il paese", prosegue Preis.

Nuova legge: "Poco impatto"

Le persistenti carenze, in particolare di medicinali per bambini, hanno spinto i legislatori tedeschi a varare un pacchetto di misure lo scorso anno. Ciò ha incluso l'aumento delle scorte, requisiti di stoccaggio più elevati per gli ospedali e le farmacie associate e incentivi per le case farmaceutiche per produrre antibiotici di riserva.

Tuttavia, secondo il farmacista Preis, queste misure hanno avuto poco impatto: "La legge contro le carenze di medicinali (ALBVVG) è in vigore da più di un anno, ma ha avuto pochissimo effetto", si lamenta Preis. "I politici e i produttori farmaceutici devono finalmente creare un ambiente stabile".

